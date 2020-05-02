Під Офісом президента активісти "відкрили" ресторан: Зеленському залишили столик (відео)

Під Офісом президента України протестували ресторатори (фото: РБК-Україна)

Під Офісом Зеленського в Києві ресторатори влаштували акцію простеста

Карантин в Україні через коронавірус супроводжується всілякими акціями протесту, які влаштовують підприємці та представники дрібного бізнесу, а також медики в різних містах. 2 травня в Києві під Офісом президента активісти "відкрили" цілий літній ресторан.

Перформанс-протест на Банковій влаштували ресторатори, які вимагають дозволити роботу літніх терас закладів харчування під час введених обмежувальних заходів.

На фото і відео з акції видно 15-20 розкладних столиків з "відвідувачами". Учасники акції розставили їх згідно з вимогами про необхідну соціальну дистанцію. До питання про маски на обличчях не всі підійшли з належною серйозністю - деякі відмовилися від подібного захисту від вірусу.

Зазначимо, що в заході брали участь не тільки самі активісти, але й випадкові перехожі - людям пропонували підкріпитися безкоштовно, і чимало з них погоджувалися.

Дехто міг навіть залишити чайові київським активістам-рестораторам.

Протестувальники "забронювали" один зі столиків і для президента - залишили на ньому табличку з підписом "Зеленський О.В." і ще пляшечку з антисептиком.

Під Офісом президента України ресторатори влаштували акцію протесту (Фото: "Цензор.НЕМАЄ", ICTV, 5 канал, "Страна", facebook.com)

Треба сказати, що організатори акції підтримують закриття ресторанів на час карантину, але вважають, що літні тераси повинні працювати в цей період.

Відео: У Києві під Офісом Зеленського активісти "відкрили" літній ресторан

Додамо, що в протестний перформанс раптово втрутилася сьогоднішня негода в Києві - потужні дощі з градом змусили активістів і прихильників відкриття літніх терас сховатися під парасольками біля плакатів.

Під Офісом Зеленського київські ресторатори влаштували акцію протесту (Фото: facebook.com)

Раніше ми писали про те, що 30 квітня у Києві лікарі однієї з лікарень влаштували страйк після того, як не дочекалися обіцяної надбавки 300% за роботу з хворими коронавірусом пацієнтами.

Перед цим у різних містах пройшли протести через умови карантину - підприємці перекривали дороги в Хусті на Закарпатті, під Херсоном, пробивалися на ринки в Кам'янському Дніпропетровської області, протестували в Мелітополі під Запоріжжям і не тільки.