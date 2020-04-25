Не выдержали: под Днепром штурмовали закрытые на карантин рынки и возобновили торговлю (видео)

В Каменском предприниматели прорвались на закрытые из-за карантина рынки
Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 11 мая, и на время действия ограничительных мер по всей стране решили закрыть рынки. В связи с этим предприниматели лишились возможности вести торговлю и стали нести убытки.
Под Днепром в Каменском 25 апреля несколько ФОПовцев вопреки запрету решили все равно возобновить свой бизнес - для этих целей предприниматели ворвались на территорию двух рынков и самовольно стали торговать.
По словам местной жительницы Галины Залоги, предприниматели просто "не выдержали".
Также она опубликовала видео с места событий в своем Facebook.
Закрытые ворота Центрального и Димитровского рынков для возмущенных торговцев оказались не преградой, и люди "штурмом ворот... реализовали свое право на труд".
"Обращаемся ко всем ветвям власти - опомнитесь и дайте маленьким предпринимателям выжить и кормить свои семьи!!!" - эмоционально написала Залога.
Видео: Под Днепром предприниматели прорвались на рынки и возобновили торговлю
Женщина заверила, что все необходимые требования о социальной дистанции были соблюдены, никаких очередей или большого скопления людей не было, а сами продавцы носят маски, в перчатках, и соблюдают санитарные нормы.
Видео: В Каменском предприниматели "штурмовали" рынки
Ранее мы писали о том, что 22 апреля в Мелитополе под Запорожьем начались протесты из-за закрытия рынков на период карантина. Предприниматели требовали открыть рыкни, поскольку они не получают компенсации и остались без средств к существованию. На месте полиция убеждала предпринимателей разойтись, указывая на нарушение требований карантина, и в итоге задержала несколько человек.