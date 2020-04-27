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На Закарпатье перекрывали трассу с требованием открыть рынки

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 14:44
На Закарпатье перекрывали трассу с требованием открыть рынки
Фото: протесты в Хусте (mukachevo.net)

Малый бизнес требовал открыть рынки в Хусте

В Хусте Закарпатской области представители малого бизнесам требовали восстановить работу закрытых на время карантина в Украине продуктовых рынков. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что предприниматели устроили акцию на трассе Мукачево - Рогатин, перекрыв движение. Протестующие требовали отменить решение городского совета о закрытии предприятий торговли.

В полиции уточнили, что акция прошла без нарушений порядка, а дорога полностью не перекрывалась. На данный момент акция завершилась и дорогу разблокировали.

Опубліковано Vladislav Yurishko Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рынки смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм. По его словам, на сегодня готовится решение, которое позволит открыть около 280 рынков по всей стране, однако данный перечень может быть расширен, если другие рынки смогут обеспечить надлежащее соблюдение санитарных норм.

Ожидается, что рынки частично начнут открываться уже в конце этой недели или в начале следующей. На первом этапе будут открываться крытые продовольственные рынки.

Протесты предпринимателей и просьба открыть рынки: как началась седьмая неделя карантина
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