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В офісі Зеленського "відкрився" кіоск з шаурмою і "оселилися" пінгвіни

STYLERЖиття    16.08.2019 - 15:59
В офісі Зеленського "відкрився" кіоск з шаурмою і "оселилися" пінгвіни
Колаж (РБК-Україна)

Володимир Зеленський сам вибирав картини для свого Офісу

Володимир Зеленський та його найближче оточення визначилися, як буде виглядати Офіс президента. Голова держави особисто вибрав картини, які будуть красуватися в колишньому Українському будинку. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці Тетяна Костенко - заступник директора Музею історії Києва.

"Розумію ваш інтерес до вибору Президентом (особисто!) і його найближчим оточенням сучасних картин, в основному, молодих художників з колекції Музею історії Києва для подання їх в Офісі Президента України", - написала Тетяна.

За словами Костенко, керівництву країни будуть створювати атмосферу і піднімуть настрій роботи авторства Олени Придувалової, Юлії Полякової, Ольги Адам, Юрія Шаповала, Романа Мініна, Олексія Аполлонова, Анастасії Крайнєвої та Олексія Кондакова.

В офісі Зеленського &quot;відкрився&quot; кіоск з шаурмою і &quot;оселилися&quot; пінгвіниФото: Пінгвіни у Верховній Раді (facebook.com/tatyana.kostenko.71)

Тепер на стінах Офісу гаранта будуть красуватися роботи сучасних українських художників.

Фото: Офіс президента тепер виглядає так (facebook.com/tatyana.kostenko.71)

Як ми раніше писали, Юрій Великий, новий актор студії "Квартал 95", який нещодавно на концерті в Одесі показав свій талант в пародіюванні президента України Володимира Зеленського, розповів, як один курйозний інцидент дозволив йому отримати роль у "Кварталі".

Нагадаємо, раніше історик розповів, чим закінчиться президентство Зеленського. Експерт також спрогнозував ймовірність "нового Майдану".

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