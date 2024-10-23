Одруженій співачці зробили пропозицію прямо посеред концерту: яскраві фото

Катерині Бужинській освідчилися прямо під час виступу

Відомо, що незнайомець з'явився на сцені та простягнув Бужинській обручку, запропонувавши їй руку та серце. І той факт, що виконавиця вже давно у щасливому шлюбі й має трьох дітей, його не зупинив.

кадри з концерту (фото: пресслужба артистки)

Що відомо про концерт

Захід відбувся в рамках масштабного благодійного туру "Воля", присвяченого підтримці українських захисників та цивільних, які постраждали внаслідок російської агресії. Бужинська і Грицкан з такими концертами об'їхали вже всю країну, виступаючи як у великих залах, так і перед бійцями у прифронтових зонах, у госпіталях, укриттях і навіть у польових умовах, де не було світла.

Концерт відкривав Чернівецький військовий оркестр. Після цього Бужинська та її колега підкорювали присутніх своєю музикою.

кадри з концерту (фото: пресслужба артистки)

"Артистам вдалося перетворити концерт на визначний, інтелігентний і вишуканий захід. Переповнений зал з перших нот підхоплював улюблені пісні, що вже стали народними: "Україна - це ми", "Романсеро", "Грішник", "Весілля", "Закохана в осінь", "VIVA SVOBODA", "Жіноча лірика", "Королева натхнення" і "Чорний велюр", - повідомляє пресслужба.

В програмі з'явилися нові композиції, спеціально створені для цього туру: романтичні, чуттєві, грайливі, ніжні та запальні пісні. За три години заходу артисти виконали 34 пісні.

На подію вдалося потрапити й рідному братові Катерини, який нині служить у лавах ЗСУ. Тому зі сцени багато разів пролунало переможне "Слава Україні!".

кадри з концерту (фото: пресслужба артистки)

Серед гостей були й зіркові колеги музикантів - наприклад, Павло Зібров, який подарував Катерині величезний кошик з квітами.

Наприкінці заходу був проведений аукціон, аби зібрати ще більше коштів на ЗСУ. Так, в якості лота була виставлена картина відомої художниці Ірини Третяк.

кадри з концерту (фото: пресслужба артистки)