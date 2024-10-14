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"Ніколи не тримав у руках зброю". Бужинська розповіла про рідну людину на фронті

Понеділок 14 жовтня 2024 15:30
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"Ніколи не тримав у руках зброю". Бужинська розповіла про рідну людину на фронті Катерина Бужинська (фото: instagram.com/buzhynska)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Катерина Бужинська зізналася, чому не могла співати на початку повномасштабного вторгнення, а також розповіла про рідного брата, який кілька років тому пішов захищати Україну від російських окупантів на фронт.

Подробицями знаменитість поділилася в інтерв’ю РБК-Україна.

Зі слів виконавиці, яка вже довгий час проживає в Болгарії, у перший день війни вона перебувала у Києві.

Тоді артистка на власні очі побачила, як в будинок прилетів уламок ракети.

"Будинок загорівся, я дуже сильно злякалася. Чомусь здавалося, що я така смілива, але ні. І поки я добиралася до Болгарії, не могла їсти та пити. І коли чоловік мене зустрів на кордоні, ми викликали "швидку", мені вкололи ліки. В мене був дуже сильний спазм від страху, раніше такого не траплялося", - поділилася артистка.

&quot;Ніколи не тримав у руках зброю&quot;. Бужинська розповіла про рідну людину на фронті

Катерина Бужинська (фото: instagram.com/buzhynska)

"Я не могла співати десь два місяці. І коли мої колеги співали, то думала: Боже, які вони сильні люди. Але вони, мабуть, не бачили те, що бачила я. І пісня "Сила кохання", яка була написана вже після повномасштабного вторгнення, вона мене врятувала. З цією піснею я повернулася на сцену, почала виступати, збирати на ЗСУ", - додала вона.

Також Бужинська розповіла про брата Олега Ящука, який пішов на фронт добровольцем.

До цьго, каже зірка, чоловік ніколи не тримав зброю у руках.

"Мій рідний брат Олег, спортивний журналіст, пішов на фронт. Він ніколи до цього не тримав в руках зброю. І пішов добровольцем. Для його бригади, 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", я почала збирати гроші", - сказала Катерина.

&quot;Ніколи не тримав у руках зброю&quot;. Бужинська розповіла про рідну людину на фронті

Катерина Бужинська з братом (фото: instagram.com/buzhynska)

Що відомо про брата Бужинської

Олег Ящук народився і тривалий час проживав у Чернівцях, де закінчив школу та університет. До переїзду до Києва у Чернівцях працював на місцевому телебаченні.

Він кілька років працював журналістом програми "Футбольний формат", яка виходила на телеканалі "Еспресо".

Після початку повномасштабної агресії РФ пішов у Збройні сили України. Перебував на фронті поблизу Сіверська та Лисичанська. Починаючи від 29 червня він перестав виходити на зв'язок.

&quot;Ніколи не тримав у руках зброю&quot;. Бужинська розповіла про рідну людину на фронті

&quot;Ніколи не тримав у руках зброю&quot;. Бужинська розповіла про рідну людину на фронті

Олег Ящук (фото: facebook.com/oleg.yashchuk)

Згодом сестра Олега запевнила, що її брат знайшовся. Також Ящук написав допис у своєму Facebook, де запевнив, що з ним все гаразд.

Раніше Катерина Бужинська зізналася, скільки заробляє під час війни і на чому економить.

Також вона поділилася своїми лайфхаками, як бути стрункою в 45 років.

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