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Замужней певице сделали предложение прямо посреди концерта: яркие фото

Екатерина Бужинская (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Любовь Блажко

20 октября в столице прошел концерт Екатерины Бужинской и Михаила Грицкана. Они исполнили свои лучшие хиты в сопровождении музыкальной группы "Гранд". Однако на мероприятии не обошлось без неожиданных ситуаций, ведь прямо посреди концерта на сцену вышел мужчина и сделал предложение артистке.

Что об этом известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу исполнительницы.

Екатерине Бужинской сделали предложение прямо во время выступления

Известно, что незнакомец появился на сцене и протянул Бужинской обручальное кольцо, предложив ей руку и сердце. И тот факт, что исполнительница уже давно в счастливом браке и имеет троих детей, его не остановил.

кадры с концерта (фото: пресс-служба артистки)

Что известно о концерте

Мероприятие состоялось в рамках масштабного благотворительного тура "Воля", посвященного поддержке украинских защитников и гражданских, пострадавших в результате российской агрессии. Бужинская и Грицкан с такими концертами объехали всю страну, выступая как в больших залах, так и перед бойцами в прифронтовых зонах, в госпиталях, укрытиях и даже в полевых условиях, где не было света.

Концерт открывал Черновицкий военный оркестр. После этого Бужинская и ее коллега покоряли собравшихся своей музыкой.

кадры с концерта (фото: пресс-служба артистки)

"Артистам удалось превратить концерт в выдающееся, интеллигентное и изысканное мероприятие. Переполненный зал с первых нот подхватывал уже ставшие народными любимые песни: "Україна - це ми", "Романсеро", "Грішник", "Весілля", "Закохана в осінь", "VIVA SVOBODA", "Жіноча лірика", "Королева натхнення" і "Чорний велюр", - сообщает пресс-служба.

В программе появились новые композиции, специально созданные для этого тура: романтические, чувственные, игривые, нежные песни. За три часа мероприятия артисты исполнили 34 песни.

На событие удалось попасть и родному брату Екатерины, ныне служащему в рядах ВСУ. Потому со сцены много раз прозвучало победное "Слава Украине!".

кадры с концерта (фото: пресс-служба артистки)

Среди гостей были и звездные коллеги музыкантов - например, Павел Зибров, подаривший Екатерине огромную корзину с цветами.

В конце мероприятия был проведен аукцион, чтобы собрать еще больше средств на ВСУ. Так, в качестве лота была выставлена картина известной художницы Ирины Третяк. 

кадры с концерта (фото: пресс-служба артистки)

 

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