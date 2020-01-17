В одном из наибольших ТРЦ Украины случился пожар: первые подробности и видео

Спасатели эвакуируют посетителей торгового комплекса
Во Львове случился пожар в ТРЦ "Форум Львов", который является одним из крупнейших торгово-развлекательных комплексов в Украине. Здание находится в центральной части города на улице Под Дубом. Видео с места инцидента 17 января появилось в сети.
На месте работают пожарные, также прибыли правоохранители и медики для оказания помощи в случае необходимости.
По предварительной информации, горит гриль и вытяжка в одном из баров. Как сообщают очевидцы, это случилось в продуктовом супермаркете "Сильпо"
На кадрах видно, что посетители еще находятся в здании на верхнем этаже. Они снимают происходящее на мобильники.
Сотрудники ГСЧС эвакуируют людей из заведения.
В ТРЦ "Forum Lviv" действуют около 120 магазинов и бутиков, а также кинотеатр, несколько кафе, детская зона и супермаркет "Сильпо".
Пожар во Львове в ТРЦ Forum Lviv
Комплекс имеет 4 этажа (включая подземный паркинг). Общая площадь проекта составляет 69 тысяч квадратных метров (из них арендуемая - 35 тысяч "квадратов").
Этот ТРЦ стал первым в Украине, который был сертифицирован в соответствии со стандартами BREEAM - распространенных методов определения экологической эффективности зданий.
Пожар во Львове в ТРЦ Forum Lviv