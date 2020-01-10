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Взрыв в клубе под Тернополем: появились новые данные о пострадавших детях

STYLERЖизнь    10.01.2020 - 11:24
Взрыв в клубе под Тернополем: появились новые данные о пострадавших детях
Взрыв в Тернополе (Коллаж РБК-Украина)

Врачи пострадавших от взрыва в Тернополе не дают пока никаких прогнозов

Взрыв в сельском клубе в селе Угринов Тернопольской области произошел вечером 3 января. Дети и подростки собрались, чтобы отрепетировать Рождественский вертеп. Внезапно в помещении произошел взрыв и начался пожар. Пострадали 8 детей в возрасте от 12 до 17 лет. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа, так как накануне проводили газ в соседнее здание.

Как сообщает ТСН, на данный момент все пострадавшие находятся в Тернопольской больнице, в тяжелом состоянии. Врачи пока не дают никаких прогнозов. В целом их состояние немного улучшилось, но медики говорят, что у них начался второй период ожоговой болезни, а это общая интоксикация организма.

"Состояние их улучшилось, отек головы уменьшился. Это радует родителей, потому что они уже визуально видят. Но это не должно успокаивать, потому что сегодня уже пятые-седьмые сутки, это второй период ожоговой болезни". – объяснил врач-комбустиолог Ярослав Головатый.

Врачи усердно работают над ранами детей, так как очень важно вовремя зачистить мертвые ткани и накрыть их искусственной кожей, а потом собственной. Это нужно для того, чтобы избежать интоксикации организма.

Состояние пострадавших от взрыва в сельском клубе остается стабильно тяжелым

Одного из мальчиков перевели из реанимации в хирургию, еще пятеро подростков остаются в стабильно тяжелом состоянии.

Родители мальчиков разместили в социальных сетях пост о необходимости доноров и на него откликнулись десятки местных жителей. Одним из первых кровь для пострадавших сдал спасатель, который узнал об этом от коллег.

Сдал кровь и отец одного из пострадавших мальчиков. У его сына обожжено 50% тела.

"Боремся. Разговаривает, по чуть-чуть питается. Заставляем. Нужна кровь, то мы это сделаем", - рассказал Владимир.

Поддержать детей приходили и местные семинаристы. Они исполнили колядки, сначала под дверями реанимации, так как туда нельзя заходить, а потом прошлись по палатам. Как признались родные мальчиков, это немного приободрило детей.

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