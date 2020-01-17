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Во Львове произошел пожар в торговом центре

Новости » Происшествия     17.01.2020 - 19:17
Во Львове произошел пожар в торговом центре
Иллюстративное фото (kyivobl.dsns.gov.ua)

Посетителей торгового центра эвакуируют

Во Львове вечером в пятницу, 17 января, произошел пожар в торгово-развлекательном центре Forum. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, посетителей торгового центра эвакуируют. На месте происшествия работают пожарные.

По предварительным данным, загорелась вытяжка в супермаркете "Сильпо", который находится на территории ТРЦ.

Напомним, вечером 13 декабря в Киеве произошла авария на теплотрассе возле ТРЦ Ocean Plaza. В результате прорыва произошел подмыв асфальта. Десять человек получили различные повреждения.

Как стало известно, прорыв тепломагистрали возле торгово-развлекательного центра произошел из-за того, что она отработала нормативный срок эксплуатации. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода 15 января.

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