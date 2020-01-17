В одному з найбільших ТРЦ України сталася пожежа: перші подробиці та відео

У Львові сталася пожежа в ТРЦ "Форум Львів", який є одним з найбільших торгово-розважальних комплексів в Україні. Будівля знаходиться в центральній частині міста на вулиці Під Дубом. Відео з місця інциденту 17 січня з'явилося в мережі.

На місці працюють пожежники, також прибули правоохоронці та медики для надання допомоги в разі необхідності.

За попередньою інформацією, горить гриль і витяжка в одному з барів. Як повідомляють очевидці, це сталося в продуктовому супермаркеті "Сільпо"

На кадрах видно, що відвідувачі ще знаходяться в будівлі на верхньому поверсі. Вони знімають те, що відбувається, на мобільники.

Співробітники ДСНС евакуюють людей із закладу.

В ТРЦ "Forum Lviv" діють близько 120 магазинів і бутиків, а також кінотеатр, кілька кафе, дитяча зона і супермаркет "Сільпо".

Пожежа у Львові в ТРЦ Forum Lviv

Комплекс має 4 поверхи (включаючи підземний паркінг). Загальна площа проекту складає 69 тисяч квадратних метрів (з них орендована - 35 тисяч "квадратів").

Цей ТРЦ став першим в Україні, який був сертифікований у відповідності зі стандартами BREEAM - поширених методів визначення екологічної ефективності будівель.

Пожежа у Львові в ТРЦ Forum Lviv