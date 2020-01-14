Потоп в Ocean Plaza: во время эвакуации от водителей требовали оплатить парковку

Ocean Plaza в Киеве затопило (фото: коллаж РБК-Украина)

В Ocean Plaza во время потопа требовали оплатить парковку

В Киеве торговый центр Ocean Plaza залило горячей водой. Инцидент произошел вчера, 13 января. Сейчас стало известно о том, что во время эвакуации от водителей, которые находились на парковке, требовали оплатить время стоянки. Об этом заявил гонщик и волонтер Алексей Мочанов на своей странице в Facebook.

Мочанов уверяет, что данная информация у него появилась от надежных источников, и он не сомневается в ее правдивости, хотя сам в это верить отказывается.

Скриншот с Facebook

Он говорит, что в данное время неизвестно, проводились ли какие-либо учения для персонала и арендаторов торгового центра на случай форс-мажоров и прочих чрезвычайных ситуаций.

Также его интересует, проводятся ли специальные учения на случай эвакуации и знает ли персонал, что нужно делать в подобных случаях. Волонтер отметил, что во время потопа в Ocean Plaza были люди, которые пытались разбить витрины чтобы выбраться наружу.

"Окажись там один человек с оружием, и в состоянии аффекта предприми он попытки "расстрелять стекло", чтобы вырваться наружу - сколько бы беды могла натворить пуля, полетевшая через стекло наружу?", - написал Мочанов.

Пользователи сети также прокомментировали инцидент.

Где-то год назад я была в Осеan Plaza, и вдруг объявили пожарную тревогу, задымления не было. Но по громкой настоятельно требовали покинуть ТЦ. Я вышла на паркинг, как и многие люди и поспешила к своей машине. Так вот с парковки никого не выпускали, брали деньги, собралась большая очередь из машин на выезд, хотя был будний день, люди нервничали потому что по громкой продолжали настоятель требовать покинуть ТЦ в связи с пожаром;

Моя знакомая с двухлетним ребенком еле спаслась - с трудом выбили окно... повреждена рука осколками, ожоги ног... Ребенка несла на руках, у него травм нет;

А это обычное жлобство и нерасторопность системы;

Люди досмотрели кино не зная, что происходит на 1 этаже... их никто не эвакуировал.

Скриншоты с Facebook