ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Потоп в Ocean Plaza: во время эвакуации от водителей требовали оплатить парковку

STYLERЖизнь    14.01.2020 - 16:41
Потоп в Ocean Plaza: во время эвакуации от водителей требовали оплатить парковку
Ocean Plaza в Киеве затопило (фото: коллаж РБК-Украина)

В Ocean Plaza во время потопа требовали оплатить парковку

В Киеве торговый центр Ocean Plaza залило горячей водой. Инцидент произошел вчера, 13 января. Сейчас стало известно о том, что во время эвакуации от водителей, которые находились на парковке, требовали оплатить время стоянки. Об этом заявил гонщик и волонтер Алексей Мочанов на своей странице в Facebook.

Мочанов уверяет, что данная информация у него появилась от надежных источников, и он не сомневается в ее правдивости, хотя сам в это верить отказывается.

Потоп в Ocean Plaza: во время эвакуации от водителей требовали оплатить парковкуСкриншот с Facebook

Он говорит, что в данное время неизвестно, проводились ли какие-либо учения для персонала и арендаторов торгового центра на случай форс-мажоров и прочих чрезвычайных ситуаций.

Также его интересует, проводятся ли специальные учения на случай эвакуации и знает ли персонал, что нужно делать в подобных случаях. Волонтер отметил, что во время потопа в Ocean Plaza были люди, которые пытались разбить витрины чтобы выбраться наружу.

"Окажись там один человек с оружием, и в состоянии аффекта предприми он попытки "расстрелять стекло", чтобы вырваться наружу - сколько бы беды могла натворить пуля, полетевшая через стекло наружу?", - написал Мочанов.

Пользователи сети также прокомментировали инцидент.

  • Где-то год назад я была в Осеan Plaza, и вдруг объявили пожарную тревогу, задымления не было. Но по громкой настоятельно требовали покинуть ТЦ. Я вышла на паркинг, как и многие люди и поспешила к своей машине. Так вот с парковки никого не выпускали, брали деньги, собралась большая очередь из машин на выезд, хотя был будний день, люди нервничали потому что по громкой продолжали настоятель требовать покинуть ТЦ в связи с пожаром;
  • Моя знакомая с двухлетним ребенком еле спаслась - с трудом выбили окно... повреждена рука осколками, ожоги ног... Ребенка несла на руках, у него травм нет;
  • А это обычное жлобство и нерасторопность системы;
  • Люди досмотрели кино не зная, что происходит на 1 этаже... их никто не эвакуировал.

Потоп в Ocean Plaza: во время эвакуации от водителей требовали оплатить парковку

Потоп в Ocean Plaza: во время эвакуации от водителей требовали оплатить парковку

Скриншоты с Facebook

Жуткий потоп в Осеan Plaza: что на самом деле произошло в Киеве Киевлян ждет новый транспортный коллапс: где будет не проехать
Новости Украины Киевнаводнение
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь