З одним оком і без носа: на фермі народилося козеня-мутант (унікальні фото)

На фермі у Таїланді народилося однооке козеня. У тварини також немає сформованого носа, через що йому важко дихати. Вчені відзначають, що такі патології бувають вкрай рідко.
Про це повідомляє видання The Mirror.
Власниця ферми Супарат Джітланг розповіла, що виявила мутанта, коли зайшла в загін для худоби. Жінка була вражена, коли побачила немовля з одним оком і без носа.
"Давно вирощую кіз, але вперше стикаюся з подібним", - заявила власниця ферми, додавши, що, за винятком незвичайної зовнішності, дитинча в цілому здавалося здоровим.
Також зазначається, що у тварини немає ніздрів, вона дихає ротом і постійно задихається, ковтаючи повітря.
Власниця ферми побоюється, що козеня скоро помре від виснаження через проблеми з диханням. Відомо, що при циклопії спостерігається низький рівень виживання, але козеня, що народилося, поки що живе.
На думку дослідників, це випадок циклопії - рідкісного генетичного дефекту, при якому під час розвитку мозок не розділяється правильно на дві півкулі.
При такому стані бувають різні фізичні патології. Наприклад у тварини може не розвинутися рот або ніс. Такі новонароджені часто гинуть від задушення через деякий час після появи на світ.
Також зазначається, що в Індії у 2017 році народилася коза з такими ж порушеннями розвитку. У неї було велике око посередині чола і лише одне вухо.
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