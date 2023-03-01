С одним глазом и без носа: на ферме родился козленок-мутант (уникальные фото)

Как выглядит козленок-циклоп

Собственница фермы Супарат Джитланг рассказала, что обнаружила мутанта, когда зашла в загон для скота. Женщина была поражена, когда увидела животное с одним глазом и без носа.

"Давно выращиваю коз, но впервые сталкиваюсь с подобным", - заявила владелица фермы, добавив, что, за исключением необычного облика, детеныш в целом казался здоровым.

Также отмечается, что у животного нет ноздрей, оно дышит ртом и постоянно задыхается, глотая воздух.

Так выглядит козленок-мутант (фото: ViralPress)

Владелица фермы опасается, что козленок скоро умрет от истощения из-за проблем с дыханием. Известно, что при циклопии наблюдается низкий уровень выживания, но родившийся козленок пока жив.

Владелец фермы Супарат Джитланг ухаживает за козленком с патологиями (фото: ViralPress)

Почему возникают такие мутации

По мнению исследователей, это случай циклопии - редкого генетического дефекта, при котором во время развития мозг не разделяется правильно на два полушария.

При таком состоянии бывают разные физические патологии. Например, у животного может не развиться рот или нос. Такие новорожденные часто погибают от удушения спустя некоторое время после появления на свет.

Также отмечается, что в Индии в 2017 году родилась коза с такими же нарушениями развития. У нее был большой глаз посреди лба и только одно ухо.

Козленок рядом со своей мамой (фото: ViralPress)