Одна сторона для людей, інша - для Бога: які таємниці приховує український весільний рушник

Вишитий рушник здавна є обов'язковим атрибутом під час таїнства вінчання у церкві. Наші предки вірили, що правильні візерунки можуть допомогти парі жити у мирі та злагоді.

Цікавими фактами про весільний рушник поділились на сторінці Violity в Instagram .

Які таємниці приховує український весільний рушник

Важко переоцінити значення рушника в культурі українського народу. Цей предмет вважається духовним символом нації. У візерунках читаються прадавні магічні знаки, образи й символіка. Рушник - це неодмінний атрибут народного побуту, який супроводжував українців протягом їхнього життя - і в горі, і в радості.

Саме він є обов'язковим атрибутом у багатьох народних та релігійних обрядах. Він також часто зустрічається і в пісенній творчості.

Вишитий рушник на весілля мав символізувати щасливу дорогу у подружнє життя. Часто на рушнику зображали калину як жіночий символ, дуб - чоловічий. А ще - Дерево життя або Райське дерево - воно було головний елементом візерунка.

Виноград символізував плодючість й означав продовження роду. А от мак хоч і є квіткою пам'яті роду, його не вишивали на весільних рушниках, бо він уособлює скорботу.

Маловідомі факти про весільний рушник

У давні часи для весілля готували майже 40 рушників різноманітного призначення. Наприклад, дослідники нарахували у весільному обряді на Київщині на початку ХХ столітті два десятки різних весільних рушників.

У сучасному обряді їх кількість зменшилось. Серед них наступні:

основний, який стелять молодятам під ноги

під коровай

під Євангеліє у церкві

рушники на іконі Ісуса Христа та Богоматері, якою благословляють молодих

рушники для перев'язування старост

4 вишиті серветки для тримання свічок у церкві

Рушник, на якому благословляють молодих, є найдовшим, найбагатшим і його вишиванню приділяли особливу увагу, адже він - оберіг майбутньої родини.

Ширина такого рушника була від 45 см, а довжина від 3 до 5 м. Довжина символізувала тривалість подружнього життя.

Вишивати рушник треба на цільному полотні й в жодному разі не зшивати з двох частин, оскільки сім'я має бути єдиним цілим, а життєва дорога не має бути порізаною.

Для вишивання весільного рушника використовували тільки 1 голку. Поганою прикметою вважалося, якщо під час роботи голка ламалася чи її губили.

Вважається, що лицьова сторона рушника - для людей, а виворітна - для Бога. І якщо перша відображає те, що ми робимо, то друга - те, що ми думаємо.

Існувала прикмета - якщо виворіт неохайний, то й життя подружньої пари буде лише на показ.