Одна сторона для людей, другая - для Бога: какие тайны скрывает украинский свадебный рушник

Вышитой рушник издавна является обязательным атрибутом во время таинства венчания в церкви. Наши предки верили, что правильные узоры могут помочь паре жить в мире и согласии.

Интересными фактами о свадебном рушнике делится Violity на своей странице в Instagram .

Какие тайны скрывает свадебный рушник

Трудно переоценить значение рушника в культуре украинского народа. Этот предмет считается духовным символом нации. В узорах читаются древние магические знаки, образы и символика. Рушник - это непременный атрибут народного быта, который сопровождал украинцев на протяжении их жизни - и в горе, и в радости.

Именно он является обязательным атрибутом многих народных и религиозных обрядов. Он также часто встречается и в песенном творчестве.

Вышитой рушник на свадьбу символизировал счастливый путь в супружескую жизнь. Часто на рушнике изображали калину как женский символ, дуб - мужской. А еще - Дерево жизни или Райское дерево - оно было главным элементом узора.

Виноград символизировал плодовитость и означал продолжение рода. А вот мак хоть и является цветком памяти рода, его не вышивали на свадебных рушниках, потому что он олицетворяет скорбь.

Малоизвестные факты о свадебном рушнике

В давние времена для свадьбы готовили около 40 рушников разнообразного назначения. Например, исследователи насчитали в свадебном обряде в Киевской области в начале ХХ веке два десятка разных свадебных рушников.

В современном обряде их количество уменьшилось. Среди них следующие:

основной, который стелят молодоженам под ноги

под каравай

под Евангелие в церкви

рушник на икону Иисуса Христа и Богоматери, которой благословляют молодых

рушники для перевязки старост

4 вышитые салфетки для держания свечей в церкви

Рушник, на котором благословляют молодых, является самым длинным, богатым и его вышиванию уделяли особое внимание, ведь он - оберег будущей семьи.

Ширина такого рушника была от 45 см, а длина от 3 до 5 м. Длина символизировала продолжительность супружеской жизни.

Вышивать рушник нужно на цельном полотне и ни в коем случае не сшивать из двух частей, поскольку семья должна быть единым целым, а жизненный путь не должен быть разрезан.

Для вышивания свадебного рушника использовали только 1 иглу. Плохой приметой считалось, если во время работы игла ломалась или ее теряли.

Считается, что лицевая сторона рушника - для людей, а изнаночная - для Бога. И если первая отражает то, что мы делаем, то вторая - то, что мы думаем.

Существовала примета - если изнанка неряшливая, то и жизнь супружеской пары будет только на показ.