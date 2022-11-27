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Одна проста процедура з новим светром позбавить вас катишків у майбутньому: що потрібно зробити

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Неділя 27 листопада 2022 16:02
Одна проста процедура з новим светром позбавить вас катишків у майбутньому: що потрібно зробити Фото: Простий спосіб, який позбавить катишків (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Усі нові в'язані речі виглядають ідеально. Іноді такий одяг спочатку може трохи "кусатися", хоча нитка гладка та красива. Але згодом багато в'язаних речей втрачають свій вигляд і починають з'являтися катишки.

Однак є один дуже простий спосіб, який позбавить вас від таких катишків назавжди. Що потрібно зробити з новим светром – читайте нижче.

Катишки на теплих речах значно погіршують їхній зовнішній вигляд. І часом такі катишки з'являються вже після 2-3 прання нового одягу. І він відразу починає здаватися старим і запраним.

У народі існує безліч рецептів з катишками - скотч, станок для бритв. Не відстає і промисловість – на ринку є спеціальні машинки для видалення катишків. Але ці способи негативно позначаються на якості ниток, з яких зроблено виріб.

І найкращий спосіб – запобігти появі катишків заздалегідь. І для цього новий светр або будь-яку іншу річ можна обробити одразу після покупки.

Як запобігти появі катишків

Нову річ після покупки потрібно просочити чистою водою та акуратно скласти в поліетиленовий пакет. Після – відправити в морозильну камеру. В умовах низьких температур необхідно залишити річ на кілька годин.

Потім светр потрібно витягнути й відразу ж покласти в тазик із теплою водою на 10-15 хвилин. Після цього акуратно дайте стекти воді та розкладіть светр на махровому рушнику, щоб увібралася вода. А потім висушіть на плічках або стільці.

Морозна обробка допоможе пом'якшити пряжу та запобігти появі катишків. А ще після такої обробки вовняна нитка перестане "кусатися".

До речі, раніше ми писали про те, який простий інгредієнт позбавить одяг під час прання неприємного запаху.

А ще розповідали про те, як висушити білизну у холодній квартирі.

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