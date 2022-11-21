Як сушити білизну в холодній квартирі: важливі правила та корисні лайфхаки

Висушити білизну у холодній квартирі, якщо у вас постійно відключають електрику і немає балкона – складне завдання. Але є кілька способів, які допоможуть вам із цим впоратися.

Як правильно сушити білизну у квартирі та які способи допомагають прискорити цей процес – читайте нижче.

Важливі правила сушіння білизни у квартирі

Сушити білизну можна на балконі, якщо він є. У холодну пору білизна там сохне довго, а в морози - просто замерзає. При закритому балконі або лоджії ситуація трохи краща, але білизна буде сохнути тиждень.

Сушити можна й у квартирі, але при цьому не варто розвішувати білизну там, де спите. Волога білизна підвищує рівень вологості у приміщенні та дихати буде набагато важче. А ще сушіння може сприяти виникненню плісняви. Тому ставте сушку у коридорі чи тій кімнаті, де ніхто не спить.

На радіаторі або батареї у ванній можна розвісити лише невеликі предмети - спідню білизну, шкарпетки, колготи, майки. Постільну білизну та рушники туди вішати не можна. При сильному нагріванні прискорюється випаровування води й це призводить до появи великої кількості вологи повітря.

Не варто залишати білизну у ванній, оскільки рівень вологи зросте дуже сильно. А при холодному повітрі у квартирі, у ванній стане неймовірно холодно. У крайньому разі - залиште білизну стекти та відкрийте двері з ванної кімнати, а потім перенесіть білизну в інше місце.

У тому приміщенні, де ви сушите білизну - відкривайте вікно і провітрюйте, щоб позбутися зайвої вологи та дозволити одягу або білизні висушитися швидше.

Не залишайте білизну в машинці після прання надовго - може виникнути запах вогкості. Аромат порошку або ополіскувача проявиться лише тоді, коли ви повісили білизну через 15-20 хвилин після прання. Якщо витягти білизну вчасно не вдалося, то запустіть ще раз режим полоскання з ополіскувачем.

Не перевантажуйте пральну машину, оскільки це заважає якісному віджиму. Що більше речей, то більше в них буде вологи.

Не варто сушити білизну на кухні - там вона висохне швидше, але вбере всі запахи їжі та дрібні частинки жиру.

Які способи допоможуть швидше просушити білизну

При пранні в машинці підсилюйте режим віджиму - менш волога білизна висихає потім швидше.

Періть невеликими партіями - так буде легше розвісити білизну, щоб воно не торкалося одне одного.

Усю білизну максимально розправляйте та струшуйте, щоб у складках не накопичувалася зайва волога.

Постарайтеся вішати білизну не шарами, а розподілити якнайширше. На сушінні розміщуйте посередині невеликі речі, а об'ємні та великі вішайте з боків.

Двічі на добу перевертайте білизну та розправляйте – це прискорить висихання.

Щоб білизна не замерзала на морозі – додайте у відсік пральної машини трохи солі. Якщо білизна замерзла - не ламайте її, а складіть в таз і зачекайте, поки вона знову стане м'якою.

Вологу постіль та рушники можна досушити праскою. Пропрасуйте з виворітного боку і повісьте ще на півгодини-годину.

Після віджиму додайте в машинку пару сухих рушників і запустіть ще раз - рушники вберуть воду.

Якщо вам потрібно якнайшвидше висушити светр або іншу річ – розкладіть їх на рушник, скрутіть у рулон і ще раз відіжміть. Так рушник убере зайву вологу.

Створіть циркуляцію вітру – поставте невеликий електровентилятор біля сушіння. Для окремих речей можна використати фен.

Окремі речі варто сушити на плічках - сорочки, футболки, светри, кофти.