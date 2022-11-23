Як позбутися неприємного запаху шкарпеток під час прання: додайте лише один інгредієнт
Брудні шкарпетки набувають специфічного неприємного запаху, який вивести досить важко навіть під час прання. А вже про те, щоб випрати такі шкарпетки з чимось ще в машинці, не варто навіть і думати - всі речі набудуть неприємного "аромату".
Як можна вивести цей неприємний запах за допомогою одного простого засобу, розповіли у Sante Plus.
Найкращий засіб для поглинання будь-яких неприємних запахів під час прання – це звичайна харчова сода. Вона нейтралізує неприємні запахи холодильника, туалету, запах тютюну.
Соду можна використовувати для чищення посуду чи техніки, які зберігають довго неприємний запах. Наприклад, з содою можна почистити пральну машинку, термос або мікрохвильову піч.
Як прибрати неприємний запах шкарпеток
Складіть шкарпетки в тазик, насипте харчову соду і залийте теплою водою. Залишіть цей таз на ніч, а вранці виперіть у звичайному режимі.
Щоб під час прання посилити ефект можна змішати соду з лимонним соком. Намочіть шкарпетки, натріть їх харчовою содою, а потім налийте сік лимонний (або видавіть половинку лимона). Через 10 хвилин промийте шкарпетки під водою.
Соду та лимонну кислоту можна додати у спеціальний відсік під час прання у пральній машині. Це допоможе усунути запах не тільки шкарпеток, а й будь-який інший "аромат" з одягу чи білизни.
Фото: Позбутися неприємного запаху вам допоможе звичайна сода
Як прибрати неприємний запах у взутті
Якщо неприємним запахом просочилося взуття, насипте соду всередину і залиште на ніч. А вранці витрусіть її та протріть губкою або фланелевою серветкою.
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