ua ru
Ср, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як позбутися неприємного запаху шкарпеток під час прання: додайте лише один інгредієнт

Новость на русском →
Середа 23 листопада 2022 09:30
Як позбутися неприємного запаху шкарпеток під час прання: додайте лише один інгредієнт Фото: Як швидко прибрати неприємний запах шкарпеток (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Брудні шкарпетки набувають специфічного неприємного запаху, який вивести досить важко навіть під час прання. А вже про те, щоб випрати такі шкарпетки з чимось ще в машинці, не варто навіть і думати - всі речі набудуть неприємного "аромату".

Як можна вивести цей неприємний запах за допомогою одного простого засобу, розповіли у Sante Plus.

Найкращий засіб для поглинання будь-яких неприємних запахів під час прання – це звичайна харчова сода. Вона нейтралізує неприємні запахи холодильника, туалету, запах тютюну.

Соду можна використовувати для чищення посуду чи техніки, які зберігають довго неприємний запах. Наприклад, з содою можна почистити пральну машинку, термос або мікрохвильову піч.

Як прибрати неприємний запах шкарпеток

Складіть шкарпетки в тазик, насипте харчову соду і залийте теплою водою. Залишіть цей таз на ніч, а вранці виперіть у звичайному режимі.

Щоб під час прання посилити ефект можна змішати соду з лимонним соком. Намочіть шкарпетки, натріть їх харчовою содою, а потім налийте сік лимонний (або видавіть половинку лимона). Через 10 хвилин промийте шкарпетки під водою.

Соду та лимонну кислоту можна додати у спеціальний відсік під час прання у пральній машині. Це допоможе усунути запах не тільки шкарпеток, а й будь-який інший "аромат" з одягу чи білизни.

Як позбутися неприємного запаху шкарпеток під час прання: додайте лише один інгредієнт

Фото: Позбутися неприємного запаху вам допоможе звичайна сода

Як прибрати неприємний запах у взутті

Якщо неприємним запахом просочилося взуття, насипте соду всередину і залиште на ніч. А вранці витрусіть її та протріть губкою або фланелевою серветкою.

До речі, раніше ми розповідали про те, які засоби допоможуть швидше висушити білизну в холодній квартирі.

А ще писали про те, які маловідомі способи допоможуть вивести кров з одягу.

Читайте РБК-Україна в Google News
поради стирка