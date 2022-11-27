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Одна простая процедура с новым свитером избавит вас от катышков в будущем: что нужно сделать

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Воскресенье 27 ноября 2022 16:02
Одна простая процедура с новым свитером избавит вас от катышков в будущем: что нужно сделать Фото: Простой способ, который избавит от катышков (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Все новые вязанные вещи выглядят идеально. Порой такая одежда изначально может немного "кусаться", хотя нитка гладкая и красивая. Но со временем многие вязанные вещи теряют свой вид и начинают появляться катышки.

Однако есть один очень простой способ, который избавит вас от таких катышков навсегда. Что нужно сделать с новым свитером - читайте ниже.

Катышки на теплых вещах значительно ухудшают их внешний вид. И порой такие катышки появляются уже после 2-3 стирок новой одежды. И она стразу начинает казаться старой и застиранной.

В народе существует множество рецептов с катышками - скотч, бритвенный станок. Не отстает и промышленность - на рынке есть специальные машинки для удаления катышков. Но все эти способы негативно отражаются на качестве ниток, из которых сделано изделие.

И лучший способ - предотвратить появление катышков заранее. И для этого новый свитер или любую другую вещь можно обработать сразу после покупки.

Как предотвратить появление катышков

Новую вещь после покупки нужно пропитать чистой водой и аккуратно сложить в полиэтиленовый пакет. После - отправить в морозильную камеру. В условиях низких температур нужно оставить вещь на несколько часов.

Потом свитер нужно вытащить и сразу же положить в тазик с теплой водой на 10-15 минут. После этого аккуратно дайте стечь воде и разложите свитер на махровом полотенце, чтобы впиталась вода. А потом высушите на плечиках или стуле.

Морозная обработка поможет смягчить пряжу и предотвратить появление катышков. А еще после такой обработки шерстяная нитка перестанет "кусаться".

Кстати, ранее мы писали о том, какой простой ингредиент избавит одежду во время стирки от неприятного запаха.

А еще рассказывали о том, как высушить белье в холодной квартире.

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