Одна ніч без сну - і ризик Альцгеймера зростає. Сомнолог пояснила, як це працює

Чому сон важливий для людини

Людина спить приблизно третину свого життя, і вочевидь природа зробила цю функцію важливою не просто так. Під час сну серед інших функцій відбувається багато відновлювальних процесів, оскільки в період засинання міжклітинний простір збільшується приблизно в півтора раза.

"Вимиваються шкідливі продукти життєдіяльності клітин. Наприклад, бета-амілоїд, з яким пов'язана хвороба Альцгеймера. Зараз багато досліджень спрямовані на те, щоб знайти пігулку, яка могла б приводити до такого ж ефекту, начебто людина перебуває в сні", - каже Дар'я.

За її словами, навіть одна втрата нічного сну призводить до підвищення рівня бета-амілоїдів. У США проводили експеримент зі студентами, в ході якого й дійшли таких висновків. У студентів, які не спали, рівень бета-амілоїдів був вищий на 5%.

Віддалені наслідки безсонних ночей

Якщо змолоду не стежити за своїм режимом сну, то в старшому віці збільшується ризик розвитку хвороби Альцгеймера, стверджує експертка.

"Навіть порушення сну у вигляді парасомній або розлад поведінки в сні можуть бути одним із предикторів розвитку неврологічних захворювань через 10 років", - застерігає вона.

Однак це не обов'язково повинно статися, оскільки людина доволі адаптивна істота.

"У нас головна еволюційна функція - це розмноження й адаптація. Ми можемо підлаштовуватися. Ми такі, знаєте, гнучкі в цьому плані. Тобто зона ризику завжди є, особливо залежно від вихідних даних стану здоров'я людини. Але це не означає, якщо ви зараз будете недосипати, щось розвинеться", - пояснює Пилипенко.

Врятувати людину можуть її ж компенсаторні механізми.

"Людина буде виживати. Десь можемо доспати на вихідні. Це теж буде про компенсацію. Звісно, не на 100%, однак це теж компенсація. Десь, можливо, подрімати вдень 10 хвилин, теж буде компенсація", - додає сомнологиня.

Наразі в дослідженнях вчених немає лінійної закономірності, тому за сном стежити варто, однак без фанатичних думок про можливі майбутні хвороби.