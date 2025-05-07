Чому не можна лягати спати голодним: відповідь вас здивує

Лягати спати на голодний шлунок - не така вже й гарна ідея. Хоча деякі вважають, що це допомагає схуднути, але насправді нічний голод може мати неприємні наслідки для здоров’я - від проблем зі сном до уповільнення обміну речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку відомого лікаря-дієтолога і ендокринолога Катерина Толстікової.

Чому не можна лягати спати голодними

За словами експерта, якщо вам захотілось їсти перед сном, то це може свідчити про те, що ﻿﻿у вас був дуже виснажливий день і ﻿﻿ви не добрали за день ту кількість нутрієнтів, яка буде сприяти відновленню під час сну.

Ігнорувати голод і лягати спати - не найкраща стратегія, тому що для того, щоб відновитись під час сну, потрібна достатня кількість білків, жирів, вуглеводів та інших вітамінів і мінералів.

Тому важливо звернути увагу на раціон.

"Якщо "голод перед сном" - це разова акція, підіть поїжте. Краще, звісно, зʼїсти нормальний прийом (білки, жири, вуглеводи), якщо такої змоги немає - нехай це будуть складні вуглеводи і овочі. Якщо голод не сильний і ви знаєте, що поїли протягом дня нормально - можна банан або манго", - додала експерт.

Яблуко чи груша - не найкращий варіант, тому що ви навряд чи вгамуєте голод і все одно не зможете заснути.

Вплив голоду на сон

Голод може заважати заснути або викликати пробудження вночі. Організм, відчуваючи нестачу енергії, може підвищувати рівень кортизолу (гормону стресу), що погіршує якість сну.

До того ж, якщо організм регулярно не отримує поживних речовин на ніч, це може вплинути на метаболізм, змушуючи тіло "економити" енергію, що гальмує спалювання жиру.

Також під час сну організм може почати використовувати м’язову тканину як джерело енергії, якщо не отримує достатньо поживних речовин, особливо білків.