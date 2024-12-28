Одна з найвідоміших картин світу здатна впливати на мозок: у 10 разів сильніше за інші витвори мистецтв

Мистецтво може впливати на багатьох людей і є картини, перед якими можна залишатися годинами, любуючись красою та неперевершеністю. Нейробіологи з'ясували, що одна з найвідоміших картин світу може не тільки викликати захоплення, а й впливати на мозок людини.

Що відомо про цю картину та який вплив вона має на людській мозок, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Neurensics.

За словам науковців, картина видатного художника Яна Вермеєра "Дівчина з перловою сережкою" - одна з найвідоміших і найзагадковіших в історії мистецтва. Вона не просто заворожує поціновувачів мистецтва своєю красою та таємничістю, але й здатна впливати на мозок людини.

Нейробіологи провели цікаве дослідження, в якому вимірювали активність мозку людей, які дивилися на картину "Дівчина з перловою сережкою". Під час дослідження вчені виявили унікальний неврологічний ефект, який назвали "стійка петля уваги".

Коли людина дивиться на картину, то її погляд постійно рухається по замкненому колу: очі - вуста - перлова сережка - знову очі. Цей цикл утримує увагу і не дозволяє відвести погляд.

"Ви маєте звертати увагу, хочете ви цього або ні", - додає дослідник Мартін де Муннік.

Також було з'ясовано, що чим довше людина дивиться на картину, тим глибше вибудовується зв'язок з нею. До речі, саме це може пояснити, чому "Дівчина з перловою сережкою" входить до списку найулюбленіших картин у всьому світі.

"Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермеєра (фото: Вікіпедія)

Крім того, дослідники виявили, що під час перегляду картини активізується ділянка мозку, відповідальна за свідомість і саморефлексію. А це означає, що шедевр Вермеєра може торкатися глибинних особистих переживань кожного глядача.

Під час експерименту реакція на картину виявилася у рази сильніша, ніж реакція на раптову зупинку ліфта, яка моделювала ситуацію небезпеки.

Дослідження показує, що емоційна реакція на оригінал картини значно сильніший, ніж на її репродукції.

Вчені вказують, що загальний висновок дослідження дуже важливий - людям дуже корисно дивитися на мистецтво, бо це розвиває мозок і може відкрити нові грані.

Одна з найвідоміших картин Яна Вермеєра "Дівчина з перловою сережкою" була створена приблизно у 1665 році. Зараз оригінал зберігається у музеї Мауріцхейс. За однією з версій - картині зображена донька художника Марія. Однак точних даних про створення картини немає.