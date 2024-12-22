В Івано-Франківську знайшли старовинні ікони з фільму "Тіні забутих предків", які багато років тому врятував Параджанов

Науковці та реставратори з Івано-Франківського краєзнавчого музею працювали декілька років, щоб віднайти та ідентифікувати ікони, котрі режисер Сергій Параджанов у 1964 році використав для зйомок фільму "Тіні забутих предків".

РБК-Україна (проєкт Styler) поспілкувалося з художником-реставратором та завідувачем відділу реставрації Івано-Франківського краєзнавчого музею Валерієм Твердохлібом та взнало, яка цікава історія в цих ікон, що свого часу зробив Параджанов та яку цінність вони мають.

Фільм "Тіні забутих предків" режисера Сергія Параджанова за однойменною повістю Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" став класикою українського кіно. Зйомки картини відбувалися у 1964 році у селі Криворівня на Гуцульщині. Цікаво, що саме тут Михайло Коцюбинський і написав повість у 1911 році.

Для того, щоб яскраво показати культуру та побут гуцулів Сергій Параджанов ретельно збирав реквізит по всій Гуцульщині. У фільмі можна побачити традиційні карпатські свічники, бартки, гуцульській одяг та посуд, а у сценах в церкві - цілий іконостас з іконами.

Ці ікони та їх ідентифікація стали предметом багаторічного дослідження науковців-реставраторів з Івано-Франківського краєзнавчого музею та Музею Мистецтв Прикарпаття.

Заплутана історія ще з 60-х

Варто розповісти, що історія зі зйомками кадрів у церкві - досить непроста. Режисеру довелось знімати їх двічі.

Перший раз сцени у храмі знімали у церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що у Криворівні на Івано-Франківщині. 1960-80-ті радянські роки були вершиною атеїстичної політики й майже всі церкви тоді стояли закриті.

Відзняті Параджановим церковні сцени видалися настільки гарними та багато оздобленими, що чиновнича художня рада (в ті часи кожен фільм перед прокатом мала узгодити спеціальна комісія) назвала… релігійною пропагандою. І режисер був змушений перезнімати їх у бутафорній церкві, яку звели на кіностудії ім. Довженка у Києві.

"На кіностудію Параджанов привіз іконостас та ікони з Церкви Святої Параскеви з села Космач Івано-Франківської області. Коли ми почали вивчати це питання, аналізувати документи та переміщення церковних реліквій, то з'ясували, що саме цей іконостас знімався у фільмі "Тіні забутих предків", - розповів Валерій Твердохліб.

Однак був нюанс. До того ж з'ясувалося, що ці ікони старовинні.

"Але, як виявилось, не у первісному його вигляді. Параджанов склав своє зібрання ікон для фільму з двох різних іконостасів цієї церкви, які були створені у 1720 і 1773 роках. Також ми з'ясували, що на наші часи більшість ікон з легендарного фільму знаходяться в Івано-Франківську", - пояснив реставратор.

Іконостас з фільму "Тіні забутих предків" (кадр з фільму)

Скарби, котрі ми ледь не втратили

Чому лише зараз стала відомою ця історія? Дослідження та реставрація радянських архівів на Івано-Франківщині стала можливою завдяки зусиллям місцевої громади та меценатів.

Наприкінці 90-х років тому Валерій Твердохліб, як захоплений своєю справою художник-реставратор та завідувач відділу реставрації Івано-Франківського краєзнавчого музею зрозумів, що більшості музейних творів сакрального мистецтва загрожує руйнація.

Вони гостро потребували відновлення та належних умов зберігання. Державне фінансування не могло покрити ці витрати. Отже, аби привернути увагу влади та меценатів, він у 2009 році вирішив створити громадський проєкт "Врятуймо скарби разом". Із започаткуванням проєкту - робота закипіла.

"Врятуймо скарби разом" - це п'ятнадцятирічний фандрейзинговий проєкт Івано-Франківських художників-реставраторів. Починалося все як ідея комплексної реставрації музейних пам’яток, а виросло - у велику організацію з дослідження та порятунку сакральних та мистецьких цінностей. Першими кроками було привернення увагу влади до даної проблеми, а також залучення людей бізнесу до проєкту, котрі почали виділяти кошти на реставрацію певних творів", - розповідає автор та куратор проєкту Валерій Твердохліб.

Художник-реставратор та завідувач відділу реставрації Івано-Франківського краєзнавчого музею Валерій Твердохліб (фото з особистого архіву)

Польські архіви 1935 року

Закипіла співпраця з науково-дослідним реставраційним центром України та польськими колегами.

"Під час дослідження я знайшов статті та фото польських науковців, датовані 1935 роком. Це була наукова експедиція з фотофіксації оздоблення церков Галичини. І серед цих фото були й зображення інтер'єру та іконостасу церкви у селі Космач Верховинського району, котрий був використаний Параджановим у фільмі "Тіні забутих предків". Ми з колегами детально вивчили ці польські фото та з’ясували, що з іконостасу Космацької церкви у фондах нашого музею знаходиться три ікони. Це - ікона Деісус (Цар Слави), "Тайна вечеря" та "Коронація Марії". Що також було підтверджено, віднайденими в Музеї Мистецтв Прикарпаття, рамними конструкціями цього іконостасу", - розповів Твердохліб.

Зовсім нещодавно, завдяки проєкту "Збережемо скарби разом" була відреставрована та представлена у постійно діючий експозиції музею головна ікона Космацького іконостасу - Деісус.

Отже, кожен, хто забажає - може приїхати до Івано-Франківського краєзнавчого музею та побачити цю перлину українського мистецтва. Також музейники відтворили вигляд первинного іконостасу Церкви Святої Параскеви села Космач, та той його варіант, котрий зібрав Сергій Параджанов для фільму "Тіні забутих предків".

Одна з врятованих ікон (фото: facebook.com_ifkmMuseum)

Параджанов врятував іконостас

Дивовижним є той факт, що режисер Сергій Параджанов фактично врятував увесь іконостас з іконами. Як ми вже знаємо, що у 1964 році він забрав його із зачиненої церкви у Космачі та перевіз на кіностудію ім. Довженка в Київ. Назад до церкви раритет вже не повернувся. І це фактично врятували старовинні ікони.

У 1983 році за невідомих обставин у непрацюючій дерев'яній церкві сталася пожежа, котра знищила стіни та усе, що залишилося в інтер'єрі.

Іконостас з фільму "Тіні забутих предків" (кадр з фільму)