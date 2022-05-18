Одна настоящая хозяйка и 12 мошенников: как закончился скандал вокруг спасенной из Бородянки кошки Шафы

Сейчас Шафа находится под присмотром волонтеров. Она сильно пострадала и ей нужны соответствующий уход и лечение. А настоящая хозяйка кошки сейчас в Закарпатье и присматривать за кошкой не сможет.

Шафа находится в барокамере – у нее проблемы с легкими. Она породы перс, а они и в мирной жизни имеют проблемы со легкими.

Как рассказал ветеринарный врач Ярослав Тищенко, легкие кошки еще не полностью работают, но жить Шафа точно будет.

Что известно о кошке Шафе

Измученную кошку на 7 этаже многоэтажного и разрушенного дома заметили случайно. Активист сделал фотографию и забил тревогу - кошка прожила в разрушенном доме довольно долго, и непонятно как она вообще смогла выжить без воды и пищи.

С учетом всех дат – от начала обстрелов и оккупации до дня спасения Шафы - она провела в этом доме около двух месяцев.

Фото: instagram.com/shafa_the_cat

На помощь кошке пришли спасатели ГСЧС и волонтеры из "ЗооПатруля". К дому подогнали пожарную лестницу и сняли бедолагу с разрушенного дома. Вынести ее оттуда другим путем было просто невозможно.

О кошке написали многие украинские СМИ, в социальных сетях и ее фото стали использовать для мерча. И не удивительно - кошка с сердитым выражением морды стала настоящим символом несокрушимости и стойкости украинцев.

Фото: instagram.com/shafa_the_cat

Что известно о хозяйке Шафы

Через некоторое время нашлась и хозяйка кошки. Девушку зовут Анастасия и она обратилась к волонтерам с просьбой вернуть любимицу хозяйке. Анастасия рассказала, что кошку зовут Глория и она прожила с семьей 12 лет.

Сначала на Анастасию обрушились с хейтом, мол, она бросила животное. Волонтеры на публикации и комментарии хозяйки кошки тоже реагировали сдержанно, просили подтверждение, документы и возвращать не торопились.

Выяснилось, что в тот день Анастасия вышла из дома буквально пару часов - проведать бабушку. А вернуться домой она уже не смогла - в дом попала российская ракета.

Анастасия с семьей жила на 8 этаже и попытки найти кошку были, но зайти в здание было невозможно. В какой-то момент хозяйка подумала, что кошка погибла. А потом вся семья выехала из-под обстрелов (в семье есть ребенок) - на Закарпатье.

Фото: instagram.com/shafa_the_cat

Почему разгорелся скандал

Кошка стала символом для украинцев и стать ее новыми хозяевами захотели очень многие, в том числе и не очень порядочные граждане. В "ЗооПатруль" обратились 12 псевдохозяев животного с требованием срочно отдать кошку.

Организацию даже обвиняли в том, что волонтеры стали мародерами, воруют животных и наживаются на них.

"Они сделали больше 5 тысяч комментариев под публикациями за сутки. Это ненормально. Кот лечится, он под наблюдением, никто его не забрал", - рассказывает сооснователь организации "ЗооПатруль" Дмитрий Ревнюк.

Поэтому к публикации настоящей хозяйки Анастасии тоже отнеслись настороженно. Тем более, что сама Анастасия тоже была удивлена, что от нее требуют доказательства, документы и ей животное не хотят отдавать.

Волонтеры связались с Анастасией, выяснили историю и узнали, что кошку никто бросать не собирался и так сложились обстоятельства. И как только Шафа поправится - ее вернут настоящей хозяйке. А сама Анастасия мечтает увидеть Шафу-Глорию как можно быстрее.