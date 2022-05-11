ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ставшую знаменитой кошку из Бородянки не отдают хозяйке: детали скандала

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 10:33
Ставшую знаменитой кошку из Бородянки не отдают хозяйке: детали скандала Кошку из Бородянки на самом деле зовут Глория (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Спасенная кошка из Бородянки, которую назвали волонтеры Шафа, на самом деле имеет другую кличку. Ее зовут Глория и у нее есть хозяева. Сейчас кошка у зоозащитников и о ней знает вся страна, но настоящим владельцам ее не отдают.

О деталях скандала рассказал Виктор Трегубов в Facebook.

Детали истории

Около недели назад к волонтерам ЗооПатруль UA публично обратилась хозяйка кошки - Анастасия Лунева. Она сразу же поблагодарила и предложила компенсировать все расходы по ее спасению. Но она сделала это в комментариях, где на нее набросились хейтеры и обвинили женщину в том, что она бросила животное.

Ставшую знаменитой кошку из Бородянки не отдают хозяйке: детали скандала

Через день хозяйка сообщила, что кошку ей не отдают, а также не сообщают, где она.

Напомним, что сейчас волонтеры уже активно продают мерч с изображением кошки. Тогда Зоопатруль написал пост, в котором рассказали о хейтерстве, и о том, что с животным все хорошо. Они ни слова не сказали о том, что кошку хотят вернуть хозяева. Глория до сих пор находится у них.

Почему кошку не отдают хозяевам

По словам Трегубова волонтеры говорят, что Анастасия не доказала им, что кошка ее, не предоставила ветеринарный паспорт или выписки из клиники, недостаточно четко объяснила, как покидала квартиру.

"Извините, но это невозможно воспринять серьезно. Во-первых, хозяйка предоставила фото этой кошки от разных лет. Во-вторых, в Украине очень мало владельцев кошек, которые имеют документы на них. В-третьих, даже если бы хозяйка их имела, у нее уничтожено все имущество", - написал Трегубов.

Ставшую знаменитой кошку из Бородянки не отдают хозяйке: детали скандала

Скриншот

Трегубов уверен, что хозяева кошки не виноваты, ведь никто не берет животных с собой, каждый раз выходя из дома.

"Я не знаю, что вызвало такие странные действия Зоопатруля – думаю, дело в стрессе, в котором они сейчас работают – но призываю их срочно вернуть киску родным. Так нельзя делать, люди, вы грубо нарушаете закон и базовые принципы волонтерской деятельности, подрывая доверие к себе", - написал он.

В конце он добавил, что нельзя лишать волонтеров поддержки, ведь они делают великие дела, но в данной ситуации не правы.

Ранее мы писали про историю спасения кошки.

Также сообщалось, что мужчина из Мариуполя прошел пешком в Запорожье вместе с собакой Жужей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бородянка
LITE
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)