Одна справжня господиня і 12 шахраїв: як закінчився скандал навколо врятованої з Бородянки кішки Шафи

Зараз Шафа знаходиться під наглядом волонтерів. Вона сильно постраждала і їй потрібні відповідний догляд і лікування. А справжня господиня кішки зараз в Закарпатті та доглядати за кішкою не зможе.

Шафа знаходиться в барокамері - у неї проблеми з легенями. Вона породи перс, а вони й в мирному житті мають проблеми зі легенями.

Як розповів ветеринарний лікар Ярослав Тищенко, легені кішки ще не повністю працюють, але жити Шафа точно буде.

Що відомо про кішку Шафу

Змучену кішку на 7 поверсі багатоповерхового та зруйнованого будинку помітили випадково. Активіст зробив фотографію і забив тривогу - кішка прожила в зруйнованому будинку досить довго, і незрозуміло як вона взагалі змогла вижити без води і їжі.

З урахуванням всіх дат - від початку обстрілів і окупації до дня порятунку Шафи - вона провела в цьому будинку близько двох місяців.

Фото: instagram.com/shafa_the_cat

На допомогу кішці прийшли рятувальники ДСНС та волонтери з "ЗооПатруля". До будинку підігнали пожежні сходи та зняли бідолаху зі зруйнованого будинку. Винести її звідти іншим шляхом було просто неможливо.

Про кішку написали багато українських ЗМІ, в соціальних мережах і її фото стали використовувати для мерча. І не дивно - кішка з сердитим виразом морди стала справжнім символом незламності та стійкості українців.

Фото: instagram.com/shafa_the_cat

Що відомо про господиню шафи

Через деякий час знайшлася і господиня кішки. Дівчину звуть Анастасія і вона звернулася до волонтерів з проханням повернути улюбленицю господині. Анастасія розповіла, що кішку звуть Глорія і вона прожила з сім'єю 12 років.

Спочатку на Анастасію обрушилися з хейтом, мовляв, вона кинула тварину. Волонтери на публікації та коментарі господині кішки теж реагували стримано, просили підтвердження, документи та повертати не поспішали.

З'ясувалося, що в той день Анастасія вийшла з дому буквально пару годин - провідати бабусю. А повернутися додому вона вже не змогла - в будинок потрапила російська ракета.

Анастасія з сім'єю жила на 8 поверсі й спроби знайти кішку були, але зайти в будівлю було неможливо. У якийсь момент господиня подумала, що кішка загинула. А потім вся родина виїхала з-під обстрілів (у сім'ї є дитина) - на Закарпатті.

Фото: instagram.com/shafa_the_cat

Чому розгорівся скандал

Кішка стала символом для українців і стати її новими господарями захотіли дуже багато, в тому числі та не дуже порядні громадяни. У "ЗооПатруль" звернулися 12 псевдохозяїв тварини з вимогою терміново віддати кішку.

Організацію навіть звинувачували в тому, що волонтери стали мародерами, крадуть тварин і наживаються на них.

"Вони зробили понад 5 тисяч коментарів під публікаціями за добу. Це ненормально. Кіт лікується, він під наглядом, ніхто його не забрав", - розповідає співзасновник організації "ЗооПатруль" Дмитро Ревнюк.

Тому до публікації справжньої господині Анастасії теж поставилися насторожено. Тим більше, що сама Анастасія теж була здивована, що від неї вимагають докази, документи і їй тварину не хочуть віддавати.

Волонтери зв'язалися з Анастасією, з'ясували історію і дізналися, що кішку ніхто кидати не збирався і так склалися обставини. І як тільки Шафа видужає - її повернуть справжній господині. А сама Анастасія мріє побачити Шафу-Глорію якомога швидше.