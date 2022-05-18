Одна справжня господиня і 12 шахраїв: як закінчився скандал навколо врятованої з Бородянки кішки Шафи

Кішка Шафа, вона ж Глорія, яку дивом врятували зі зруйнованого будинку в Бородянці, стала справжнім символом мужності та незламності українського народу. Навколо цієї кішки розгорівся неабиякий скандал, бо на тварину претендувало кілька людей, а волонтери всім відмовили.
Чим закінчився скандал зі врятованою кішкою з Бородянки, розповіли в ТСН.
Зараз Шафа знаходиться під наглядом волонтерів. Вона сильно постраждала і їй потрібні відповідний догляд і лікування. А справжня господиня кішки зараз в Закарпатті та доглядати за кішкою не зможе.
Шафа знаходиться в барокамері - у неї проблеми з легенями. Вона породи перс, а вони й в мирному житті мають проблеми зі легенями.
Як розповів ветеринарний лікар Ярослав Тищенко, легені кішки ще не повністю працюють, але жити Шафа точно буде.
Змучену кішку на 7 поверсі багатоповерхового та зруйнованого будинку помітили випадково. Активіст зробив фотографію і забив тривогу - кішка прожила в зруйнованому будинку досить довго, і незрозуміло як вона взагалі змогла вижити без води і їжі.
З урахуванням всіх дат - від початку обстрілів і окупації до дня порятунку Шафи - вона провела в цьому будинку близько двох місяців.
Фото: instagram.com/shafa_the_cat
На допомогу кішці прийшли рятувальники ДСНС та волонтери з "ЗооПатруля". До будинку підігнали пожежні сходи та зняли бідолаху зі зруйнованого будинку. Винести її звідти іншим шляхом було просто неможливо.
Про кішку написали багато українських ЗМІ, в соціальних мережах і її фото стали використовувати для мерча. І не дивно - кішка з сердитим виразом морди стала справжнім символом незламності та стійкості українців.
Фото: instagram.com/shafa_the_cat
Через деякий час знайшлася і господиня кішки. Дівчину звуть Анастасія і вона звернулася до волонтерів з проханням повернути улюбленицю господині. Анастасія розповіла, що кішку звуть Глорія і вона прожила з сім'єю 12 років.
Спочатку на Анастасію обрушилися з хейтом, мовляв, вона кинула тварину. Волонтери на публікації та коментарі господині кішки теж реагували стримано, просили підтвердження, документи та повертати не поспішали.
З'ясувалося, що в той день Анастасія вийшла з дому буквально пару годин - провідати бабусю. А повернутися додому вона вже не змогла - в будинок потрапила російська ракета.
Анастасія з сім'єю жила на 8 поверсі й спроби знайти кішку були, але зайти в будівлю було неможливо. У якийсь момент господиня подумала, що кішка загинула. А потім вся родина виїхала з-під обстрілів (у сім'ї є дитина) - на Закарпатті.
Фото: instagram.com/shafa_the_cat
Кішка стала символом для українців і стати її новими господарями захотіли дуже багато, в тому числі та не дуже порядні громадяни. У "ЗооПатруль" звернулися 12 псевдохозяїв тварини з вимогою терміново віддати кішку.
Організацію навіть звинувачували в тому, що волонтери стали мародерами, крадуть тварин і наживаються на них.
"Вони зробили понад 5 тисяч коментарів під публікаціями за добу. Це ненормально. Кіт лікується, він під наглядом, ніхто його не забрав", - розповідає співзасновник організації "ЗооПатруль" Дмитро Ревнюк.
Тому до публікації справжньої господині Анастасії теж поставилися насторожено. Тим більше, що сама Анастасія теж була здивована, що від неї вимагають докази, документи і їй тварину не хочуть віддавати.
Волонтери зв'язалися з Анастасією, з'ясували історію і дізналися, що кішку ніхто кидати не збирався і так склалися обставини. І як тільки Шафа видужає - її повернуть справжній господині. А сама Анастасія мріє побачити Шафу-Глорію якомога швидше.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі розгорівся скандал через врятовану з Бородянки кішку.
А також розповідали про те, у врятованої з Бородянки кішки з'явився Instagram.