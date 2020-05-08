Одинаково беспокоит детей и родителей: Супрун ответила на неудобный вопрос

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун дала советы о лечении педикулеза и рассказала о препаратах

Уляна Супрун рассказала о проблеме вшей и дала рекомендации о лечении педикулеза, а также объяснила причины возможного возникновения этих насекомых на коже головы человека. Бывший руководитель Минздрава Украины отметила, что тема вшей актуальна во многих странах.

"Педикулез - действительно неудобный вопрос, который одинаково беспокоит и детей, и родителей. В этой проблеме склонны винить нерадивых родителей или нечистоплотных детей, но не торопитесь с выводами", - написала медик в своем Facebook.

Так, на самом деле вши имеют чрезвычайную приспособленность к жизни.

Эти насекомые не прыгают и не летают, поэтому заразиться ими можно только в случае тесного контакта. Вши могут жить только на человеке, или непродолжительное время находиться на полотенцах, одежде и постельном белье.

Когда вши кусают за кожу головы, впоследствии на месте укуса возникает реакция гиперчувствительности отложенного типа - через 20 дней кожа начинает краснеть и чесаться.

Взрослая самка ежедневно откладывает яйца (гниды), и количество паразитов неуклонно растет, если не принять меры.

"Гниды могут быть нежизнеспособными или остаться на волосах после обработки инсектицидом на долгие месяцы. Если хотя бы у одного человека в семье нашли вошь, лечение от педикулеза нужно пройти всем", - говорится в публикации.

Супрун отметила, что короткие волосы не предотвращает появление вшей, и бритье головы тоже.

Лечение педикулеза затруднено тем, что гниды устойчивы для многих инсектицидов, потому защищены пленкой, а взрослые особи могут развивать устойчивость.

Как избавиться от вшей

Первое звено - это применение средств с 1% перметрином (зарегистрировано в Украине). Такую терапию проводят дважды, с паузой в неделю. Рекомендуют также средства с 5% бензиловым спиртом. Их наносят на сухие волосы и держат 10 минут, потом волосы вычесывают расческой, чтобы удалить по возможности гнид. Бензиловый спирт гнид не убивает, поэтому терапию повторяют через 7 дней, чтобы убить нимф, вылупившиеся из гнид. Бензиловый спирт безопасен для детей старше 6 месяцев.

Лосьоны с малатионом (0,5%) - известным как карбафос - еще одно внешнее средство, которое частично убивает гнид. Их применяют дважды, с перерывом на 8 дней, и одновременно вычесывают гнид. Терапия продолжается, пока живые вши не перестанут появляться.

Эффективны в уничтожении взрослых особей также 0,3% пиретрин в сочетании с 4% пиперонил бутоксидом.

"Педикулез случается с детьми любых семей, и наличие или отсутствие горячей воды в квартире здесь роли не играет. Это может случиться с каждым и нужно быть готовыми и спокойными", - рассказала Супрун.

Также экс-руководитель Минздрава высказалась о сушке волос феном в случае педикулеза. Дело в том, что вши не любят жару, и хоть фен их не уничтожит, но уберет влагу и прохладу, в которой они могут лучше размножаться.

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