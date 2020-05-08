Однаково турбує дітей і батьків: Супрун відповіла на незручне запитання

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун дала поради про лікування педикульозу і розповіла про препарати

Уляна Супрун розповіла про проблему вошей і дала рекомендації щодо лікування педикульозу, а також пояснила причини можливого виникнення цих комах на шкірі голови людини. Колишня керівниця МОЗ України зазначила, що тема вошей актуальна в багатьох країнах.

"Педикульоз - справді незручне питання, яке однаково турбує і дітей, і батьків. У цій проблемі схильні звинувачувати недбайливих батьків або неохайних дітей, але не поспішайте з висновками", - написала медик у своєму Facebook.

Так, насправді воші мають надзвичайну пристосованість до життя.

Ці комахи не стрибають і не літають, тому заразитися ними можна лише у разі тісного контакту. Воші можуть жити тільки на людині, або нетривалий час перебувати на рушниках, одязі та постільній білизні.

Коли воші кусають за шкіру голови, згодом на місці укусу виникає реакція гіперчутливості відкладеного типу - через 20 днів шкіра починає червоніти та свербіти.

Доросла самка щодня відкладає яйця (гниди), і кількість паразитів неухильно зростає, якщо не вжити заходів.

"Гниди можуть бути нежиттєздатними або залишитися на волоссі після обробки інсектицидом на довгі місяці. Якщо бодай в однієї людини в родині знайшли вошу, лікування від педикульозу потрібно пройти всім", - йдеться у публікації.

Супрун зазначила, що коротке волосся не запобігає появі вошей, і гоління голови теж.

Лікування педикульозу ускладнене тим, що гниди стійкі для багатьох інсектицидів, бо захищені плівкою, а дорослі особини можуть розвивати стійкість.

Як позбутися вошей

Перша ланка - це застосування засобів з 1% перметрином (зареєстровано в Україні). Таку терапію проводять двічі, з паузою в тиждень.

Рекомендують також засоби з 5% бензиловим спиртом. Їх наносять на сухе волосся і тримають 10 хвилин, потім волосся вичісують гребінцем, щоб видалити по можливості гнид. Бензиловий спирт гнид не вбиває, тому терапію повторюють через 7 днів, щоб убити німф, що вилупилися з гнид. Бензиловий спирт безпечний для дітей старше 6 місяців.

Лосьйони з малатіоном (0,5%) - відомим як карбафос - ще один зовнішній засіб, який частково вбиває гнид. Їх застосовують двічі з перервою на 8 днів, і одночасно вичісують гнид. Терапія триває, поки живі воші не перестануть з'являтися.

Ефективні в знищенні дорослих особин також 0,3% піретрин у поєднанні з 4% піпероніл бутоксидом.

"Педикульоз трапляється з дітьми будь-яких родин, і наявність чи відсутність гарячої води у квартирі тут ролі не грає. Це може трапитися з кожним і потрібно бути готовими та спокійними", - розповіла Супрун.

Також екс-керівниця МОЗ висловилася про сушіння волосся феном у разі педикульозу. Річ у тому, що воші не люблять спеку, і хоч фен їх не знищить, але прибере вологу і прохолоду, в якій вони можуть краще розмножуватися.

Раніше ми писали про те, що Уляна Супрун дала корисні поради щодо того, як правильно мити руки, щоб не захворіти не тільки на коронавірус, але й інші небезпечні хвороби, включаючи грип, гепатит А, кишкові інфекції та респіраторні захворювання.

Також нещодавно Уляна Супрун розповіла, як ефективно лікувати туберкульоз в домашніх умовах.