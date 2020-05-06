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Как правильно мыть руки, чтобы не заразится опасными болезнями: советы от Супрун

STYLERЖизнь    06.05.2020 - 07:35
Как правильно мыть руки, чтобы не заразится опасными болезнями: советы от Супрун
Ульяна Супрун (фото: kmu.gov.ua)

Уляна Супрун рассказала, как правильно мыть руки, чтобы оградить себя от тяжелых болезней

Ульяна Супрун дала полезные советы касательно того, как правильно мыть руки, чтобы не заболеть не только коронавирусом, но и другими опасными болезнями, включая грипп, гепатит А, кишечные инфекции и респираторные заболевания.

Экс-глава Минздрава заявила, что чистые руки - это наш барьер, который предотвращает попадание различных возбудителей болезней в организм. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Мытье рук работает при нескольких условиях

  1. Мыть руки нужно часто - вирусы могут снова и снова попадать на руки с различных поверхностей.
  2. Мыть руки нужно тщательно - наша кожа содержит много неровностей, и мыло надо нанести на всю поверхность рук.
  3. Мыть руки нужно долго - не менее 30 секунд. Именно столько времени примерно нужно мылу и воде, чтобы разрушить оболочки бактерий и вирусов, и их уничтожить.

Руки надо мыть обязательно

  • После возвращения с улицы домой;
  • После пользования общественным транспортом;
  • До, во время, и после приготовления пищи;
  • Перед едой;
  • До и после ухода за больным (особенно, если был контакт с жидкостями);
  • После кашля, чихания, выдувания носа;
  • После посещения туалета;
  • После контакта с животными и пищей для животных;
  • После касания мусора;
  • После изменения памперсов и уборка туалета ребенка;
  • До и после обработки пореза или раны.

Эксперт также отметила, что множество опросов и небольших исследований свидетельствуют о том, что подавляющее большинство людей не моют тщательно руки, моют их неправильно или недостаточно долго. Но при этом считают, что делают все правильно, поэтому и возмущаются напоминаниями о надлежащей гигиене рук.

Напомним, что Уляна Супрун рассказала, как эффективно лечить туберкулез в домашних условиях.

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