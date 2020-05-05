Супрун рассказала о работе в офисе после карантина: новые реалии

Ульяна Супрун (фото: РБК-Украина)

Ульяна Супрун рассказала, как эффективно наладить рабочий процесс в офисе после жесткого карантина

Ульяна Супрун дала полезные советы относительно того, как реализовать работу в офисе после того, как украинцы через карантин были вынуждены работать удаленно. Об этом экс-глава Минздрава написала на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, главное - разработать детальный план и постоянно его придерживаться. Речь идет о тщательной подготовке - расчет потребностей, заказ и закупки достаточного количества средств для дезинфекции, мыла, бумажных полотенец и т.д., планирование организации пространства и рабочих процессов.

Организация пространства в офисе

Обеспечьте достаточно пространства для соблюдения физической дистанции в два метра.

В общих помещениях (кухня, конференц-зал) важно установить лимит количества человек, которые могут там находиться, чтобы не возникало больших скоплений людей.

Распечатайте и повесьте инструкции о том, как правильно мыть руки и пользоваться антисептиком.

Если в вашем офисе работники не имеют определенного рабочего пространства (например, в некоторых компаниях меняют компьютеры или пользуются общей гарнитурой), эту практику сейчас нужно прекратить. Если нужно использовать совместные стационарные телефоны или иные устройства, их необходимо дезинфицировать до и после использования.

Мойка рук и антисептики

Обязательное условие - обеспечить всем необходимым для соблюдения гигиены рук - достаточное количество мыла, салфеток или одноразовых полотенец для вытирания рук, спиртосодержащих антисептиков, урн, куда можно выбрасывать использованные салфетки.

Что касается спиртосодержащих антисептиков: есть смысл поставить их в местах, где сотрудники смогут обработать руки до того, как зайти в помещение, например, прямо на входе.

Одноразовые перчатки в офисе могут быть, но не стоит поощрять работников их носить во время работы, особенно, если есть беспрепятственный доступ к воде и мылу.

Проветривание и чистота воздуха

Если есть возможность, установите высокоэффективные фильтры для очистки воздуха и проверьте, работают ли системы вентиляции в помещениях.

Если есть кондиционеры - обязательно проведите очистку фильтров.

Регулярно проветривайте помещения, просто открывая окна. Сейчас можно держать окна открытыми в течение дня. Если такой возможности нет, делайте проветривание минимум раз в 1-2 часа.

Организация работы и графика

Разработайте график смен, чтобы не все работники одновременно приходили в офис. Часть может продолжать работать дома, потом менять другую, которая начала работу в офисе. Планируйте это, учитывая специфику вашей деятельности.

Большие обсуждения и встречи продолжайте в формате онлайн.

Предложите работникам, входящим в группы риска (людям старше 60 лет, люди, имеющие сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, болезни легких) продолжать далее работать из дома.

Очистка поверхностей и дезинфекция

Наиболее эффективными для дезинфекции поверхностей является разведены бытовые отбеливающие растворы, спиртовые растворы, содержащие по меньшей мере 70% спирта.

Раствор на основе отбеливателя можно приготовить так: 5 столовых ложек (если он в сухом виде) на 3,5 литра воды или 4 чайные ложки отбеливателя на литр воды.

Очень важно дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются - столешницы, ручки дверей, дверцы холодильника. Это следует делать несколько раз в день.

Есть также смысл закупить ультрафиолетовые боксы для очищения телефонов. Такие боксы признаны наиболее эффективным способом для уничтожения патогенов.

Напомним, что Ульяна Супрун рассказала, как эффективно лечить туберкулез в домашних условиях.