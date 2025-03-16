"Один за всіх": дивіться 1 випуск про горе-матір і жахливу знахідку на смітнику

Гостросоціальний проект "Один за всіх" з ведучим Сергієм Костирою після більш ніж дворічної перерви повернувся на СТБ. Щонеділі глядачам показуватимуть історії про долі українців, які зіштовхнулися з несправедливістю й опинилися у скрутному положенні.

У першому випуску нового сезону - історія, що приголомшила всю країну. У Хмельницькому серед зими просто на смітнику знайшли новонародженого хлопчика. Випадкові перехожі почули тихий плач і викликали правоохоронців. Малюка негайно доправили до лікарні. Медики встановили: ще трохи - і дитина б не вижила.

Згодом стало відомо, що матір’ю покинутого немовляти є 36-річна Вікторія. Ця жахлива подія приголомшує ще більше, адже це її третя дитина, і двоє старших дітей виховуються у родині, яку соціальні служби вважають цілком благополучною.

Що ж штовхнуло жінку на такий нелюдський вчинок - спробу вбивства власної дитини? Чи є цьому виправдання? Хто є батьком новонародженого хлопчика, від якого він відмовився? Та найголовніше - чи понесе мати покарання за свій страшний злочин?

Сергій Костира разом з командою проекту "Один за всіх" та запрошеними експертами спробували розібратися у цій складній та емоційній справі.

"Здавалося б, я вже мав звикнути до історій, які відбуваються у студії, в країні, у житті людей та в їхніх головах. Але як батько я ніколи не зможу звикнути до того, коли дорослі люди свідомо ставлять під загрозу життя дітей. Саме тому проект ”Один за всіх” повернувся, щоб боротися з насильством", - емоційно коментує Костира.

За справедливість для покинутого малюка та покарання для його матері до проєкту звернулася Ольга - свідок порятунку дитини. Жінка не приховує свого обурення та переконана, що таким вчинкам немає і не може бути виправдання.

Натомість подруга-кума обвинуваченої, Іванна, стала на захист Вікторії, стверджуючи, що жінка опинилася у вкрай складних життєвих обставинах. За її словами, чоловік Вікторії, військовий Євген, зник безвісти рік тому, а третя дитина народилася поза шлюбом, і її біологічний батько відмовився від малюка.

"Тільки розпач змусив Вікторію піти на злочин", - запевняє Іванна.

У студії з’явилася і сама Вікторія, яка розповіла свою версію подій: стрімкі пологи у вбиральні гуртожитку, паніка, рушник, пакет і смітник… Жінка стверджує, що не усвідомлювала своїх дій. За її словами, батьком дитини є її друг Микола, який підтримував її після зникнення чоловіка, але злякався відповідальності. Проте сам Микола категорично заперечує свою причетність.

Кульмінацією емоційного випуску стає шокуюче зізнання Вікторії, яке вона до цього ретельно приховувала. Ця правда вразила навіть досвідчених експертів проекту. Та найстрашніше - ситуація, коли діти опиняються у смертельній небезпеці, може бути не першою у її житті…

Вас може зацікавити