"Один за всіх": смотрите 1 выпуск о горе-матери и ужасной находке на помойке

Остросоциальный проект "Один за всіх" с ведущим Сергеем Костырой после более чем двухлетнего перерыва вернулся на СТБ. Каждое воскресенье зрителям будут показывать истории о судьбах украинцев, которые столкнулись с несправедливостью и оказались в затруднительном положении.

В первом выпуске нового сезона - история, которая потрясла всю страну. В Хмельницком посреди зимы прямо на свалке нашли новорожденного мальчика. Случайные прохожие услышали тихий плач и вызвали правоохранителей. Малыша немедленно доставили в больницу. Медики установили: еще немного - и ребенок бы не выжил.

Впоследствии стало известно, что матерью брошенного младенца является 36-летняя Виктория. Это ужасное событие потрясает еще больше, ведь это ее третий ребенок, и двое старших детей воспитываются в семье, которую социальные службы считают вполне благополучной.

Что же толкнуло женщину на такой бесчеловечный поступок - попытку убийства собственного ребенка? Есть ли этому оправдание? Кто является отцом новорожденного мальчика, от которого он отказался? Но самое главное - понесет ли мать наказание за свое страшное преступление?

Сергей Костыра вместе с командой проекта "Один за всіх" и приглашенными экспертами попытались разобраться в этом сложном и эмоциональном деле.

"Казалось бы, я уже должен был привыкнуть к историям, которые происходят в студии, в стране, в жизни людей и в их головах. Но как отец я никогда не смогу привыкнуть к тому, когда взрослые люди сознательно ставят под угрозу жизнь детей. Именно поэтому проект "Один за всіх" вернулся, чтобы бороться с насилием", - эмоционально комментирует Костыра.

За справедливость для брошенного малыша и наказание для его матери в проект обратилась Ольга - свидетель спасения ребенка. Женщина не скрывает своего возмущения и убеждена, что таким поступкам нет и не может быть оправдания.

Зато подруга-кума обвиняемой, Иванна, стала на защиту Виктории, утверждая, что женщина оказалась в крайне сложных жизненных обстоятельствах. По ее словам, муж Виктории, военный Евгений, пропал без вести год назад, а третий ребенок родился вне брака, и ее биологический отец отказался от малыша.

"Только отчаяние заставило Викторию пойти на преступление", - уверяет Иванна.

В студии появилась и сама Виктория, которая рассказала свою версию событий: стремительные роды в уборной общежития, паника, полотенце, пакет и помойка... Женщина утверждает, что не осознавала своих действий. По ее словам, отцом ребенка является ее друг Николай, который поддерживал ее после исчезновения мужа, но испугался ответственности. Однако сам Николай категорически отрицает свою причастность.

Кульминацией эмоционального выпуска становится шокирующее признание Виктории, которое она до этого тщательно скрывала. Эта правда поразила даже опытных экспертов проекта. Но самое страшное - ситуация, когда дети оказываются в смертельной опасности, может быть не первой в ее жизни...

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