Нова ера "МастерШеф": що відомо про учасників 15 сезону

Другий тиждень ювілейного сезону "МастерШеф" знайомить нас з новими учасниками. Цієї весни за звання найкращого кулінара змагатиметься 21 аматор, кожен з яких претендує на перемогу та обожнює готувати.

Всі учасники "МастерШеф"

Аня Шалай, 28 років. Дівчина з Шостки працює HR-менеджеркою. Але є ще одна пристрасть, яка займає особливе місце в її житті, - кулінарія. Готує з дитинства і продовжує робити це щодня. Каже, що належить до тих людей, які не просто зберігають рецепти, а обов’язково їх готують. Для неї кухня - це не просто місце для приготування їжі, а справжній простір для релаксу.

Аня Шалай (фото надане прес-службою)

Анна Демченко, 36 років. Технічна директорка і співвласниця дистриб’юторської компанії з Харкова пройшла шлях від найманрї працівниці до співвласниці бізнесу за п’ять років. Її кар’єра - це історія про рух уперед, ризики та азарт, які ведуть до успіху. Заміжня, мама двох дітей, майстерно балансує між бізнесом, родиною та своїми захопленнями. Анна обожнює експериментувати, знаходити гармонію смаків і створювати щось унікальне.

Анна Демченко (фото надане прес-службою)

Катерина Павлинська, 34 роки. Вона народилася в маленькому селі Новооріхівка на Полтавщині. Любов до кулінарії з’явилась ще в дитинстві, в університеті захоплення лише зміцніло, особливо після знайомства з майбутнім чоловіком, для якого хотілося готувати ще більше. Працює на пивзаводі, обіймає посаду начальниці цеху розливу, але мрія про участь у "МастерШеф" завжди жила в її серці.

Катерина Павлинська (фото надане прес-службою)

Ася Цалікова, 32 роки. У дитинстві Ася з Дніпра мріяла стати модельєркою та дивувати оточення сміливими рішеннями. Але швидко зрозуміла, що вражати смаками навіть приємніше! Уже з 15 років саме вона була головною постачальницею десертів на всіх сімейних святах. Хоча професійна кухня так і не стала її основним шляхом, Ася встигла здійснити багато іншого: виховала чудового сина, побудувала кар’єру бухгалтерки в IT-компанії та навіть спробувала себе у веденні блогу.

Ася Цалікова (фото надане прес-службою)

Анастасія Жуга, 37 років. Харків'янка обожнює готувати з самого дитинства. Завжди мріяла про власний заклад і поступово рухається до цієї мети маленькими, але впевненими кроками. Ще одна її пристрасть - подорожі, вона об’їхала половину Європи автівкою і в кожній країні намагається скуштувати якомога більше автентичних страв, щоб потім відтворити їх удома на своїй кухні.

Анастасія Жуга (фото надане прес-службою)

Дамір Бікулов, 50 років. Доктор наук, професор, завідувач кафедри бізнес-адміністрування Запорізького національного університету. Має три вищі освіти: медичну, економічну та управлінську. До 45 років виступав на аматорських турнірах з боксу. Активно почав готувати з початком війни - для емоційної розрядки та моральної підтримки близьких.



Дамір Бікулов (фото надане прес-службою)

Валерій Гармаш, 49 років. Чоловік з Умані має вищу педагогічну освіту, працював директором школи, а також у сфері поштової логістики. Має чітку мету - присвятити решту свого економічно активного життя кулінарії. Адже готувати смачно й пригощати інших - його справжня пристрасть.

Валерій Гармаш (фото надане прес-службою)

Оксана Пустовойт, 21 рік. Дівчина зі Львова - бакалавр прикладної лінгвістики, наразі здобуває ступінь магістра. Любов до приготування їжі з’явилася ще в ранньому віці, і тепер Оксана готує щодня для себе та свого хлопця, отримуючи від цього справжню радість. Обожнює бачити, як люди насолоджуються її стравами, і завжди готова приготувати щось особливе. Для неї кухня - це місце, де можна відключитися від усіх проблем і тривог.

Оксана Пустовойт (фото надане прес-службою)

Катя Козакевич, 36 років. Працює лашмейкеркою в Києві вже понад 7 років. У вільний час захоплюється танцями high-heels, з дитинства малює, любить кіно, особливо в жанрах хоррор і детектив. Обожнює тварин. Кулінарією захопилася з 18 років, коли почала жити вдвох із сестрою-близнючкою. На проект прийшла, рятуючись від професійного вигорання, а також змагаючись із сестрою за те, хто першою потрапить на "МастерШеф" - вона тут чи сестра в США.

Катя Козакевич (фото надане прес-службою)

Ненсі Топко, 25 років. З 15 років Ненсі з Києва працює моделлю за кордоном. Кулінарія відіграла важливу роль у її житті - саме вона допомогла подолати анорексію. Відвідавши 26 країн, вона відкривала для себе місцеві кухні, шукаючи автентичні та незвичайні смаки. Але головна мрія залишається незмінною - стати шеф-кухаркою!

Ненсі Топко (фото надане прес-службою)

Денис Савенко, 21 рік. Харків'янин навчається на менеджменті в Польщі та маркетингу в Україні, одночасно вивчаючи нутриціологію, щоб допомагати людям через правильне харчування. Проте його справжня пристрасть - кулінарія. Денис мріє створити унікальну харківську страву, яка стане гастрономічною візитівкою міста.

Денис Савенко (фото надане прес-службою)

Олександр Лозко, 23 роки. Він - людина з Києва та з технічним мисленням, глибокими психологічними знаннями та любов’ю до кулінарії. Має понад 4 роки досвіду в IT: займався розвитком бізнесів, оптимізацією процесів, впровадженням рішень на основі штучного інтелекту та керував великими командами. Нині поєднує кар’єру коуча, психолога-консультанта і бізнес-девелопера. Вивчає психотерапію, щоб допомагати людям знаходити баланс і розкривати свій потенціал.

Олександр Лозко (фото надане прес-службою)

Аліна Барвенко, 26 років. Киянка й тату-майстриня з 4-річним досвідом, яка вважає, що татуювання - це не просто мистецтво, а спосіб самовираження. Для неї кожен малюнок на тілі - це спогад про важливі етапи життя. Любов до кулінарії зародилася ще в дитинстві. Її мрія - відкрити затишний заклад, куди можна прийти всією сім’єю, щоб насолодитися смаками та атмосферою тепла.

Аліна Барвенко (фото надане прес-службою)

Вікторія Луцкова, 27 років. Вже 10 років дівчина з Києва працює в медіасфері як акторка, модель і ведуча. Для неї кулінарія - це не просто процес приготування їжі, а спосіб проявити любов і турботу про близьких. "МастерШеф" - це можливість вивести своє захоплення на професійний рівень, розширити власні навички та реалізувати себе ще більше.



Вікторія Луцкова (фото надане прес-службою)

Євген Комаров, 38 років. Він - гастроюрист, юрист-бармен, благодійник та громадський діяч з Запоріжжя. Консультує рестораторів і кухарів, навчаючи їх юридичних нюансів. Проте його інтерес до ресторанної сфери виходить далеко за межі юридичних питань. Завжди із захопленням спостерігає, як працює кухня: які техніки використовують професіонали, яке обладнання допомагає створювати кулінарні шедеври.



Євген Комаров (фото надане прес-службою)

Сергій Макитренко, 24 роки. Киянин з дитинства захоплювався футболом, але ще більше — смачною їжею та її приготуванням. Особливо обожнює страви з мангала та печі, адже саме вогонь надає їжі неповторного смаку й характеру. У майбутньому мріє відкрити власний заклад, де зможе ділитися своєю любов’ю до гастрономії з іншими.

Сергій Макитренко (фото надане прес-службою)

Діана Костюк, 29 років. Дівчина з міста Золочів, Львівська область. Майстриня перманентного макіяжу, а також власниця закладу доставки азійської кухні. Заміжжя стало для неї новим етапом у житті, який відкрив ще одну пристрасть — кулінарію. Готування для неї - це спосіб проявити креативність і тішити близьких смачними стравами. Але вона мріє вийти за межі домашньої кухні та створити власний ресторан, де зможе реалізувати свої кулінарні ідеї на професійному рівні.

Діана Костюк (фото надане прес-службою)

Олеся Бабій-Полєжаєва, 33 роки. Вона - майор ДСНС з Миколаєва, донорка крові та кісткового мозку, любляча дружина й мама двох французьких бульдогів. Захоплюється кундаліні-йогою та вважає себе справжньою фаталісткою. Обожнює перемагати - і це відчувається у всьому, що робить. Під час повномасштабного вторгнення не виїжджала з Миколаєва, а її чоловік пішов служити в ЗСУ.

Олеся Бабій-Полєжаєва (фото надане прес-службою)

Ден Шебеко, 24 роки. Киянин почав готувати ще у студентські роки, хоча тоді багато друзів насміхалися, стверджуючи, що це "жіноча справа". Але саме вони згодом переконали його подати заявку на "МастерШеф". Кулінарія для нього - це ще один спосіб проявити свою творчу натуру.

Ден Шебеко (фото надане прес-службою)

Настя Байда, 31 рік. Юристка за освітою приїхала на проект з міста Васильків, Київська область, майже 10 років свого життя вона присвятила юриспруденції. Працювала в газовій сфері, представницею в судах, останні 4 роки помічницею нотаріуса. "МастерШеф" для неї - це шанс випробувати свої сили, відчути нові емоції та знайти однодумців. Анастасія готова працювати над тим, щоб її мрії поступово втілювались в життя.

Настя Байда (фото надане прес-службою)

Богдан Грабовський, 27 років, з Києва (хлопець Аліни, прийшли на проект вдвох). Має досвід навчання в кадетському корпусі, що сформувало в ньому дисципліну та відповідальність. Пізніше вступив до військового університету, де три роки готувався стати льотчиком. Проте через стан здоров’я не зміг завершити навчання. Цей досвід навчив його наполегливості, витримці та прагнення до мети. Його мрія - допомогти коханій відкрити сімейний заклад, де вони зможуть поєднати любов до гастрономії та гостинності.

Богдан Грабовський (фото надане прес-службою)

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