Один из самых дорогих стадионов Украины хотят назвать в честь Бандеры

Включение рассмотрения заявления в повестку дня во время сессии 16 марта поддержали 68 депутатов, еще семеро не голосовали.

Как голосовали депутаты (фото: РБК-Украина)

Отметим, что именно правительство должно решать дальнейшую судьбу названия стадиона, так как спортивная арена находится в государственной собственности.

Хотя уже давно ряд чиновников из местного горсовета говорили о готовности забрать "Арену Львов" в управление города или области.

"Было бы логично отдать городу. Мы даже готовы, но чтобы без долгов. Но нам пока не могут такой цифры предложить. На самом деле вокруг таких стадионов должна быть жизнь. Если построить там несколько залов, запустить туда спортивные школы, спортивные организации транспорт, то жизнь там будет", - в частности, говорил глава управления спорта Львовского горсовета Антон Никулин в интервью изданию "Гал-інфо".

Как еще хотели называть этот стадион?

Интересно, что на этапе конструирования стадиона ему предлагалось присвоить название "Лемберг" (такое немецкое название город носил в XV веке). Но этот "рабочий" вариант не был утвержден.

В 2011 году тогдашний министр инфраструктуры Борис Колесников говорил, что "Арена Львов" - это рабочее название стадиона, и после Евро-2012 он будет переименован. Должны были даже провести конкурс. Тогда он говорил, что в таких конкурсах "обычно побеждают гиганты пивоварения или электротехнической промышленности" и намекнул, что Львов также может готовиться к подобному сценарию.

В 2018 году администрация "Арены Львов" искала рекламодателя, в честь которого могли бы назвать стадион. Но эта идея, похоже, застопорилась.

"Арена Львов" (фото: arenalviv.com.ru)

"Арена Львов" - уникальный стадион

Заметим, что "Арену Львов", которая рассчитана на почти 35 тысяч зрителей, построили для проведения матчей футбольного чемпионата Европы 2012. Этот стадион стал третьим самым дорогим стадионом в истории Украины, уступая лишь НСК "Олимпийскому" и "Донбасс-Арене".

При этом стадион является своего рода уникальным из-за своей фартовости для сборной Украины по футболу. На сегодняшний день наша главная команда провела на арене 13 матчей, ни один из которых не проиграла и только дважды сыграла вничью.

Также здесь регулярно проводятся концерты и разнообразные конференции.

"Арена Львов" сегодня выглядит так (фото: arenalviv.com.ua)

Что об этом думают украинцы?

В сети мнения относительно переименования стадиона расходятся. Хотя многие люди поддерживают такую инициативу львовских депутатов, но большинство сходятся на том, что нынешнее название должно оставаться без изменений.

Я нічого проти не маю проти Бандери. Але спортивні споруди краще перейменовувати на прізвища видатних спортсменів. А краще, хай вирішують самі львів'яни

Не маю нічого проти. Не можу сказати, що теперішня назва погана, але якщо громада так вирішила, то...

Це б було дуже круто.

І так нормальна назва зараз, і дань гарному місту.

А чим погано просто "Арена Львів"?

Хто не ходив у Львові на футбол - тому не зрозуміти...

Давайте в кожному місті назвемо стадіони на честь Бандери, Шухевича, Довбуша, Кернеса? Я нічого проти Бандери не маю, але перегинати також не потрібно. "Арена Львів" представляє місто.

Буде Stepan Bandera Stadium?

Добавим также, что именно на "Арене Львов" сборная Украины должна провести два домашних матча отбора на Чемпионат мира 2022 - против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).