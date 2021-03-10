Польский город приостановил отношения с Тернополем из-за стадиона Шухевича
Польский город Замостье приостановило отношения с Тернополем из-за предоставления тернопольскому городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Польская сторона также отказалась от совместных проектов.
"Я уважаю право каждого народа на собственное понимание истории. Однако, я не могу пройти мимо жестокости войны и неуважения к беззащитным жертвам польского народа", - отметил Анджей Внук.
Он также добавил, что Замостье приостанавливает все отношения в сфере местного самоуправления с властью Тарнополя. Кроме того, польско-украинский проект под названием "Общая история двух городов Тернополя и Замостья" реализовывать не будут.
"Я верю, что наши украинские партнеры поймут, что любая инициатива по прославление "военных преступников" имеет последствия. Любая такая инициатива должна учитывать чувства семей жертв и польского народа", - добавил мэр.
Напомним, на прошлой неделе Тернопольский городской совет переименовал стадион и присвоила ему имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.
После этого посол Израиля в Украине Джоэл Лион отреагировал на присвоение стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича, выдвинув требование отменить это решение.
Однако в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что вопрос национальной памяти украинского народа является одним из приоритетов государственной политики Украины.