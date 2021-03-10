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Польский город приостановил отношения с Тернополем из-за стадиона Шухевича

Новина українською → Замостье, Среда 10 марта 2021 20:40
Польский город приостановил отношения с Тернополем из-за стадиона Шухевича Фото: Анджей Внук (lutskrada.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Польский город Замостье приостановило отношения с Тернополем из-за предоставления тернопольскому городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Польская сторона также отказалась от совместных проектов.

Об этом говорится в заявлении мэра Замостья Анджея Внука.

"Я уважаю право каждого народа на собственное понимание истории. Однако, я не могу пройти мимо жестокости войны и неуважения к беззащитным жертвам польского народа", - отметил Анджей Внук.

Он также добавил, что Замостье приостанавливает все отношения в сфере местного самоуправления с властью Тарнополя. Кроме того, польско-украинский проект под названием "Общая история двух городов Тернополя и Замостья" реализовывать не будут.

"Я верю, что наши украинские партнеры поймут, что любая инициатива по прославление "военных преступников" имеет последствия. Любая такая инициатива должна учитывать чувства семей жертв и польского народа", - добавил мэр.

Напомним, на прошлой неделе Тернопольский городской совет переименовал стадион и присвоила ему имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

После этого посол Израиля в Украине Джоэл Лион отреагировал на присвоение стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича, выдвинув требование отменить это решение.

Однако в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что вопрос национальной памяти украинского народа является одним из приоритетов государственной политики Украины.

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