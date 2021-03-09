Посол Израиля требует отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича
Посол Израиля в Украине Джоэл Лион отреагировал на присвоение стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича. Он выступил с требованием отменить это решение.
Об этом говорится в сообщении израильского посольства в Facebook.
"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана 201-го батальона шуцманшафта Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - заявил Лион.
Отметим, Шухевич признан борцом за украинскую независимость в XX веке. Был членом галицкого краевого провода Организации украинских националистов, командовал украинским подразделением "Нахтигаль" в составе иностранных легионов Вермахта в 1941-1942 годах. Также был главнокомандующим УПА. Убит советскими чекистами в 1950 году.
Напомним, на прошлой неделе Тернопольский городской совет переименовал стадион и присвоил ему имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.
Отметим, до этого Окружной административный суд города Киева аннулировал решение о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры.