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Посол Израиля требует отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 16:59
Посол Израиля требует отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича Фото: посол Израиля Джоэл Лион (facebook com joel lion)
Автор: РБК-Украина

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион отреагировал на присвоение стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича. Он выступил с требованием отменить это решение.

Об этом говорится в сообщении израильского посольства в Facebook.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана 201-го батальона шуцманшафта Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - заявил Лион.

Отметим, Шухевич признан борцом за украинскую независимость в XX веке. Был членом галицкого краевого провода Организации украинских националистов, командовал украинским подразделением "Нахтигаль" в составе иностранных легионов Вермахта в 1941-1942 годах. Также был главнокомандующим УПА. Убит советскими чекистами в 1950 году.

Напомним, на прошлой неделе Тернопольский городской совет переименовал стадион и присвоил ему имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Отметим, до этого Окружной административный суд города Киева аннулировал решение о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры.

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