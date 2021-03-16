Один з найдорожчих стадіонів України хочуть назвати на честь Бандери

Включення розгляду звернення до порядку денного під час сесії 16 березня підтримали 68 депутатів, ще семеро не голосували.

Як голосували депутати (фото: РБК-Україна)

Зазначимо, що саме уряд має вирішувати подальшу долю назви стадіону, так як спортивна арена перебуває у державній власності.

Хоча вже давно низка чиновників з місцевої міськради говорили про готовність забрати "Арену Львів" в управління міста чи області.

"Було б його логічно місту віддати. Ми навіть готові, але щоб без боргів. Але нам поки не можуть такої цифри запропонувати. Насправді навколо таких стадіонів повинне бути життя. Якщо там побудувати декілька залів, запустити туди спортивні школи, спортивні організації, транспорт, то життя там буде", - зокрема казав глава управління спорту Львівської міськради Антон Нікулін у інтерв'ю виданню "Гал-інфо".

Як ще хотіли називати цей стадіон?

Цікаво, що на етапі конструювання стадіону йому пропонувалось присвоїти назву "Лемберг" (таку німецьку назву місто носило у XV сторіччі). Але цей "робочий" варіант не було затверджено.

У 2011 році тодішній міністр інфраструктури Борис Колесніков казав, що "Арена Львів" - це тимчасова назва стадіону, і після Євро 2012 він буде перейменований. Мали навіть провести конкурс. Тоді він казав, що у таких конкурсах "зазвичай перемагають гіганти пивоваріння або ж електротехнічної промисловості" і натякнув, що Львів також може готуватись до схожого сценарію.

У 2018 році адміністрацію "Арени Львів" шукала рекламодавця, на честь якого могли б назвати стадіон. Але ця ідея, схоже, застопорилася.

"Арена Львів" (фото: arenalviv.com.ua)

"Арена Львів" - унікальний стадіон

Зауважимо, що "Арену Львів", яка розрахована на майже 35 тисяч глядачів, було збудовано для проведення матчів футбольного чемпіонату Європи 2012. Цей стадіон став третім найдорожчим стадіоном в історії України, поступаючись лише НСК "Олімпійському" та "Донбас-Арені".

При цьому стадіон є свого роду унікальним через свою фартовість для збірної України по футболу. Станом на сьогодні наша головна команда провела на арені 13 матчів, жоден з яких не програла і лише двічі зіграла унічию.

Також тут регулярно проводяться концерти й різноманітні конференції.

"Арена Львів" сьогодні виглядає так (фото: arenalviv.com.ua)

Що думають про це українці?

У мережі думки щодо перейменування стадіону розходяться. Хоча багато людей підтримують таку ініціативу львівських депутатів, та більшість сходяться на тому, що нинішня назва має залишатися без змін.

Я нічого проти не маю проти Бандери. Але спортивні споруди краще перейменовувати на прізвища видатних спортсменів. А краще, хай вирішують самі львів'яни

Не маю нічого проти. Не можу сказати, що теперішня назва погана, але якщо громада так вирішила, то...

Це б було дуже круто.

І так нормальна назва зараз, і дань гарному місту.

А чим погано просто "Арена Львів"?

Хто не ходив у Львові на футбол - тому не зрозуміти...

Давайте в кожному місті назвемо стадіони на честь Бандери, Шухевича, Довбуша, Кернеса? Я нічого проти Бандери не маю, але перегинати також не потрібно. "Арена Львів" представляє місто.

Буде Stepan Bandera Stadium?

Додамо також, що саме на "Арені Львів" збірна України має провести два домашні матчі відбору на Чемпіонат світу 2022 - проти Фінляндії (28 березня) та Казахстану (31 березня).