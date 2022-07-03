Один простой лайфхак избавит вас от запаха рыбы и лука на кухне: что нужно применить

Средства для чистки и ароматизаторы для кухни с запахом рыбы не справляются. Доски, ножи и миски пахнут рыбой и луком даже после того, как их помоют несколько раз с использованием разных средств.

А все дело в том, что в рыбе содержится соединение ТМАО (триметиламин оксида). Он нужен для поддержки осмотического давления. У этого вещества едва уловимый запах, но после нескольких часов хранения свежей рыбы он становится острым и ярким. И этот запах въедается в любые поверхности - дерево, ткань, кожу и даже металл.

Фото: Запах свежей рыбы вывести очень сложно (freepik com)

И это опасно тем, что приготовление других блюд под угрозой - они впитают в себя остатки этих запахов и могут испортить вкус.

Чем удалить запах рыбы и лука

Исправить ситуацию можно с помощью средства, которое точно есть на каждой кухне - это обычный белый столовый уксус.

Добавьте 10 мл уксуса на каждые 100 мл воды. Положите в этот раствор всю посуду, которая пропиталась запахом рыбы и лука. И оставьте на некоторое время.

А потом сполосните под проточной водой или помойте с обычным средством для мытья посуды.

Фото: Запах свежего лука въедается в поверхности (pixabay.com)

Какие еще средства помогут