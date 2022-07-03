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Один простий лайфхак позбавить вас від запаху риби і цибулі на кухні: що потрібно застосувати

Фото: Який лайфхак допоможе швидко прибрати запах риби і цибулі на кухні (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Приготування рибних страв призводить до стійкого запаху риби на кухні. Цим запахом просочується не тільки повітря, але і дошки, посуд і ножі.

На жаль, хоч вона корисна, але запах сирої риби може звести з розуму будь-якого гурмана. А виводитися він дуже складно і простим провітрюванням приміщення тут не обійтися. Така ж проблема з запахом свіжої ріпчастої цибулі.

Який простий лайфхак допоможе вам позбавитися від запаху свіжої риби та цибулі - читайте в матеріалі нижче.

Засоби для чищення та ароматизатори для кухні з запахом риби не справляються. Дошки, ножі та миски пахнуть рибою і цибулею навіть після того, як їх помиють кілька разів з використанням різних засобів.

А вся річ у тому, що в рибі міститься з'єднання ТМАО (триметиламін оксиду). Він потрібен для підтримки осмотичного тиску. У цієї речовини ледь вловимий запах, але після декількох годин зберігання свіжої риби він стає гострим і яскравим. І цей запах в'їдається в будь-які поверхні - дерево, тканину, шкіру і навіть метал.

Фото: Запах свіжої риби вивести дуже складно (freepik com)

І це небезпечно тим, що приготування інших страв під загрозою - вони вберуть в себе залишки цих запахів і можуть зіпсувати смак.

Чим видалити запах риби та цибулі

Виправити ситуацію можна за допомогою засобу, який точно є на кожній кухні - це звичайний білий столовий оцет.

Додайте 10 мл оцту на кожні 100 мл води. Покладіть в цей розчин весь посуд, який просочився запахом риби та цибулі. І залиште на деякий час.

А потім сполосніть під проточною водою або помийте зі звичайним засобом для миття посуду.

Фото: Запах свіжої цибулі в'їдається в поверхні (pixabay.com)

Які ще засоби допоможуть

  • Зі шкіри запах риби та цибулі можна видалити лимоном. Відріжте скибочку, і протріть руки.
  • Від присмаку риби або цибулі в роті можна позбутися за допомогою свіжої петрушки.
  • А ще смак риби та цибулі в роті відмінно перебиваються яблуком, полуницею і кавовими зернами.
  • Для одягу і тканини можна використовувати розчин лимонної кислоти, оцет, господарське мило.
  • На кухні можна використовувати запахи цитрусових. Візьміть цедру і прогрійте на сковороді.

До речі, раніше ми писали про те, як знову зробити гострої кухонну тертку.

А ще розповідали про те, як швидко і легко відіпрати плями від поту з одягу.

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