Одессу атаковали голодные скворцы: жители города напуганы (видео)

Одессу атаковали голодные птицы (Коллаж РБК-Украина)

В Одессе началось нашествие скворцов. Перелетные птицы почему-то вернулись в город в самом начале феврале. Они кружат над жилыми домами и пугают местных жителей.

Огромные стаи скворцов зафиксировали в разных частях города. Птицы полностью покрывают крыши домов. Об это сообщили в сюжете ТСН.

"Они собираются на крышах, практически не оставляя свободного пространства, чем очень пугают некоторых одесситов", - говорится в сообщении.

Орнитологи объясняют, что скворцы массово ринулись в город из-за снегопадов. Толстым слоем снега покрылись поля и лишили скворцов корма. В городе у них больше шансов раздобыть хоть какую-нибудь еду. Они питаются отходами, на свалках в контейнерах, поедают ягоды софоры. И из города они улетят только тогда, когда в полях полностью растает снег.

Стоит отметить, что обычно скворцы улетают зимовать в теплые края и возвращаются только весной. Однако глобальное потепление в мире, а также мягкие и теплые зимы в Украине привели к тому, что перелетные птицы все чаще отказываются от таких полетов и остаются зимовать дома.

Одессу атаковали голодные скворцы, которые напугали жителей

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