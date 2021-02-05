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Одесу атакували голодні шпаки: жителі міста налякані (відео)

Одеса, П'ятниця 05 лютого 2021 15:51
Одесу атакували голодні шпаки: жителі міста налякані (відео)
Одесу атакували голодні птиці (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Одесі почалося нашестя шпаків. Перелітні птахи чомусь повернулися в місто в самому початку лютого. Вони кружляють над житловими будинками та лякають місцевих жителів.

Величезні зграї шпаків зафіксували в різних частинах міста. Птахи повністю покривають дахи будинків. Про це повідомили в сюжеті ТСН.

"Вони збираються на дахах, практично не залишаючи вільного простору, чим дуже лякають деяких одеситів", - йдеться в повідомленні.

Орнітологи пояснюють, що шпаки масово кинулися в місто через снігопади. Товстим шаром снігу вкрилися поля і позбавили шпаків корму. В місті у них більше шансів роздобути хоч якусь їжу. Вони харчуються відходами, на звалищах в контейнерах, поїдають ягоди софори. І з міста вони полетять тільки тоді, коли в полях повністю розтане сніг.

Варто відзначити, що зазвичай шпаки відлітають зимувати в теплі краї та повертаються тільки навесні. Однак глобальне потепління у світі, а також м'які та теплі зими в Україні призвели до того, що перелітні птахи все частіше відмовляються від таких польотів і залишаються зимувати вдома.

Одесу атакували голодні шпаки, які налякали жителів

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