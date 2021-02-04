В зоопарке под Черниговом тигр загрыз мужчину

Под Черниговом тигр загрыз мужчину в зоопарке (фото: cn.npu.gov.ua)

В четверг, 4 февраля, в Менском зоопарке, который находится в Черниговской области, тигр загрыз работника - заведующего секцией диких животных. Инцидент произошел около 15:00 во время кормления животного.

Об этом ужасном случае рассказала директор зоопарка Зинаида Максименко в комментарии "Суспільному".

"Он не придерживался правил безопасности. Открыл дверь, вошел к тигру, не прикрыв ее. Надо заходить вдвоем, а он почему-то зашел сам. Даже сама не знаю почему, он у нас с 2009 года работает", - рассказала директор.

Погибшему было 47 лет. У него была семья и взрослый сын.

По предварительной информации, работник зоопарка собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных травм он скончался на месте до приезда медиков.

Дальнейшая судьба тигра, станет известна после досудебного расследования.

Менский зоопарк расположен в райцентре г. Мена. Он был построен в 1977 году и занимает площадь около 9 га. Коллекция животных и птиц насчитывает 150 видов и около 1000 особей. Ежегодно зоопарк принимает до 50 тысяч посетителей, половина которых - дети.

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