ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Под Одессой высохли 5 из 13 лиманов: напоминает пейзаж далекой планеты

Одесса, Вторник 22 сентября 2020 19:41
Под Одессой высохли 5 из 13 лиманов: напоминает пейзаж далекой планеты
Высохший лиман в Одесской области (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Ученые провели обследование заповедных лиманов

В Одесской области в национальном природном парке "Тузловские лиманы" высохли 5 из 13 лимонов. Это произошло из-за нарушения водообмена. При этом водная экосистема одного из лиманов приобрела красно-алый цвет.

Такой цвет говорит о массовом "цветении" зеленой микроводоросли Дуналиелла салина в период высокой температуры и солености лимана. Об этом рассказал эколог Иван Русев на своей странице в Facebook.

Под Одессой высохли 5 из 13 лиманов: напоминает пейзаж далекой планеты

Высохший лиман в Одесской области (фото: facebook.com/rusevivan)

По его словам, на сегодня пять лиманов высохли полностью, а это уже шестой. Он тоже в скором времени останется полностью без воды. Чтобы этого не произошло необходимо возобновить водообмен между Черным морем и Тузловскими лиманами. На фото он показал лиман, который называется Будуры.

Под Одессой высохли 5 из 13 лиманов: напоминает пейзаж далекой планетыПод Одессой высохли 5 из 13 лиманов: напоминает пейзаж далекой планеты

Высохший лиман в Одесской области (фото: facebook.com/rusevivan)

Русев также отметил, что сотрудники нацпарка всеми силами пытаются восстановить водообмен и миграционный путь для гидробионтов - организмов, приспособленных к обитанию в водной среде, например, рыбы.

Под Одессой высохли 5 из 13 лиманов: напоминает пейзаж далекой планеты

Высохший лиман в Одесской области (фото: facebook.com/rusevivan)

Напомним, в Крыму высохло живописное розовое озеро Сасык-Сиваш, которое любили все туристы. Оно расположено между городами Евпатория и Саки.

Ранее под Житомиром произошла жуткая экологическая катастрофа, из-за которой в реке Роставица за один день подохли тысячи рыбин. Местные жители уверены, что в этом виноват молокозавод, который сбрасывает отходы в воду.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Одесса
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь