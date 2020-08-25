В Крыму высохло живописное розовое озеро, которое любили все туристы (фото)

Озеро Сасык-Сиваш возле Евпатории уничтожено (коллаж РБК-Украина)

Российские оккупанты уничтожили озеро Сасык-Сиваш возле Евпатории

В Крыму пересохло знаменитое соленое озеро Сасык-Сиваш, расположенное между городами Евпатория и Саки.

Об этом в Facebook сообщил активист Игорь Курсов, показав фото карьера на берегу "розового озера", который и стал причиной уничтожения одной из главных достопримечательностей Крыма.

"Евпатория потеряла в этом году одну из своих достопримечательностей. "Розовое озеро". Озеро просто исчезло, оставив слой розовой соли. За все время его многолетнего существование это случилось впервые. Причина этой экологической катастрофы простая - песчаный карьер, который в нарушение всех экологических норм устроен на берегу озера Сасык-Сиваш", - написал Курсов.

По его словам, из этого незаконного карьера оккупанты вывозят самосвалами по скромным расчетам 1500 тонн песка в день.

"Если взять 320 рабочих дня в году, то это около 500 тысяч тонн песка. Если учесть, что песок вывозится уже несколько последних лет, а место песка занимает вода, становится понятно, почему исчезла вода в Сасык-Сиваш. Элементарно нарушена экология озера, исчезнут гнездования чаек и водоплавающей птицы, и все это безобразие происходит под одобрительное молчание крымской "власти", - добавил активист.

Оккупанты уничтожают озеро в Крыму (фото: facebook.com/evpat)

Отметим, что лишь в начале лета в сети гуляли красивые фото, на которых было видно, как озеро Сасык-Сиваш окрасилось в ярко-розовый цвет.

Тем временем, крымчане показали наглядно, как изменилось озеро всего за один год.

Так Сасык-Сиваш выглядел в августе 2019 года:

Сасык-Сиваш в августе 2019-го (фото: facebook.com/oleg.kalinov)

А это Сасык-Сиваш в августе 2020-го:

Сасык-Сиваш в августе 2020-го (фото: facebook.com/oleg.kalinov)

Добавим, что до аннексии Крыма Российской Федерацией озеро Сасык-Сиваш являлось местом рекреации благодаря лечебным грязям, а также известным местом соляного промысла, которое пользовалось популярностью у туристов не только из Украины, но и из других стран.

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