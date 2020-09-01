Мертвая рыба на берегу: жуткая экокатастрофа произошла под Житомиром

Экологическая катастрофа под Житомиром массово убила рыбу (коллаж: РБК-Украина)

В селе Ружин в Житомирской области произошла экологическая катастрофа, из-за которой в реке Роставица за один день подохли тысячи рыбин. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что из-за загрязненной реки берега укрылись мертвечиной. Местные жители считают, что причина всех бед – молокозавод, который сбрасывает отходы в воду.

При этом на предприятии все отрицают, и связывают массовую гибель рыбы с засушливым летом и недостаточным количеством кислорода в реке.

Экологическая катастрофа под Житомиром массово убила рыбу (видео: YouTube)

Рыбоохранный патруль рассматривает обе версии. По предварительным подсчетам, ущерб от мора рыбы составляет около 1,5 миллиона гривен.

Люди думают над тем, как побыстрее убрать мертвую рыбу, чтобы она не продолжала загрязнять воду. Местные побаиваются, что загрязниться также может и вода в их колодцах, из которых они ежедневно пьют воду и готовят пищу.

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