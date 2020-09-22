Під Одесою висохли 5 з 13 лиманів: нагадує пейзаж далекої планети

Висохлий лиман в Одеській області (колаж: РБК-Україна)

Вчені провели обстеження заповідних лиманів

В Одеській області в національному природному парку "Тузловські лимани" висохли 5 з 13 лимонів. Це сталося через порушення водообміну. При цьому водна екосистема одного з лиманів набула червоно-пурпуровий колір.

Такий колір говорить про масове "цвітіння" зеленої мікроводорості Дуналиелла саліна у період високої температури і солоності лиману. Про це розповів еколог Іван Русєв на своїй сторінці в Facebook.

Висохлий лиман в Одеській області (фото: facebook.com/rusevivan)

За його словами, на сьогодні п'ять лиманів висохли повністю, а це вже шостий. Він теж незабаром залишиться повністю без води. Щоб цього не сталося необхідно відновити водообмін між Чорним морем і Тузловскими лиманами. На фото він показав лиман, який називається Будури.

Висохлий лиман в Одеській області (фото: facebook.com/rusevivan)

Русєв також зазначив, що працівники нацпарку всіма силами намагаються відновити водообмін і міграційний шлях для гідробіонтів - організмів, пристосованих до проживання у водному середовищі, наприклад, риби.

Висохлий лиман в Одеській області (фото: facebook.com/rusevivan)

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