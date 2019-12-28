Под Одессой умер младенец, которого дети облили кипятком: что грозит матери

Под Одессой на младенца вылили кипяток и в результате сильных ожогов ребенок умер. Трагедия произошла в многодетной семье в одном из сел Захаровская района, передали 28 декабря в местном отделении полиции в Одесской области.

Как рассказали правоохранители, ЧП случилось в момент, когда 27-летняя мать вышла из дома и занималась работой во дворе. В помещении в это время находились пятеро детей, самому старшему из которых - только восемь лет.

Малыши играли, и к определенный момент взяли горячий чайник, который опрокнулся. Кипяток попал на пятимесячного мальчика на голову и туловище.

Мать услышала крики ребенка и прибежала на помощь. Женщина приняла решение не обращаться к врачам, но самостоятельно обработала пораженные участки тела средством для лечения ожогов.

Это и стало причиной трагедии.

Сообщается, что на следующий день просле происшествия младенец умер.

Мать попросила соседку вызвать "скорую", и прибывшие медики только смогли констатировать смерть, а также сообщили о трагедии в полицию.

Правоохранители внесли сведения по факту смерти ребенка в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса (умышленное убийство).

Отмечается, что в настоящее время, с учетом установленных обстоятельств происшествия, решается вопрос о ее переквалификацию на ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) УК. Санкции предполагают ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Досудебное следствие продолжается.