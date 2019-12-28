Під Одесою померло немовля, якого діти облили окропом: що загрожує матері

Під Одесою на немовля вилили окріп і в результаті сильних опіків дитина померла. Трагедія сталася в багатодітній родині в одному із сіл Захарівського району, передали 28 грудня в місцевому відділенні поліції в Одеській області.

Як розповіли правоохоронці, НП сталася в момент, коли 27-річна мати вийшла з хати і займалася роботою у дворі. У приміщенні в цей час перебували п'ятеро дітей, найстаршому з яких - тільки вісім років.

Малюки грали, і на певний момент взяли гарячий чайник, який опрокнулся. Окріп потрапив на п'ятимісячного хлопчика на голову та тулуб.

Мати почула крики дитини і прибігла на допомогу. Жінка прийняла рішення не звертатися до лікарів, проте самостійно обробила уражені ділянки тіла засобом для лікування опіків.

Це і стало причиною трагедії.

Повідомляється, що наступного дня після події немовля померло.

Мати попросила сусідку викликати "швидку", і медики лише змогли констатувати смерть, а також повідомили про трагедію в поліцію.

Правоохоронці внесли відомості за фактом смерті дитини до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правової кваліфікації ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу (умисне вбивство).

Зазначається, що в даний час, з урахуванням встановлених обставин події, вирішується питання про перекваліфікацію на ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК. Санкції передбачають обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Тіло немовляти направлено на судово-медичну експертизу. Досудове слідство триває.