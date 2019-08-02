Под Львовом девочка упала в костер на семейном пикнике: родители решили "шаманить"

Фото: коллаж РБК-Украина

Родители лечили ожоги на теле дочери кожей лошади. Ребенок попал в реанимацию

Девочка упала в костер во время семейного отдыха на природе. Жуткий инцидент произошел под Львовом на пикнике в лесу во время празднования юбилея бабушки. Семилетняя Богдана была госпитализирована с глубокими ожогами лица, руки и части груди. Об этом сообщает местное издание Galnet.

Как рассказала мама пострадавшей девочки Елена, семья только стала готовиться к отдыху и ребенок находился под присмотром. Однако этого внимания все же не хватило, и малышка упала в огонь.

Дело в том, что Богданка со своим младшим братиком спорили, кто первый начнет жарить картошку на шампуре. Мальчик легонько толкнул свою сестру, и она оказалась в костре.

Девочка около двух недель пролежала в реанимации, при этом несколько дней - почти неподвижно. Врачи ожогового отделения Львовской областной клинической больницы №8 запретили ей выходить на солнце в течение месяца. У Богданки на коже остались пятна.

По словам родителей, девочка теперь прячется от людей, так как стесняется своих ожогов.

Заведующий ожоговым отделением Львовской облабольницы Василий Савчин рассказал, что дети часто попадают в такие ситуации из-за невнимательности взрослых. Он также отметил, что родители Богданки занимались самолечением вместо того, чтобы ехать в больницу - они посыпали раны засушенной кожей лошади, и обратились к медикам только после того, как малышке стало уже совсем плохо.

Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

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